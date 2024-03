¿Dejaste de utilizar tu tarjeta bancaria hace años? Este es el tiempo que se queda inactiva antes de ser canceladas

Una tarjeta de débito se considera inactiva cuando no registra movimientos (depósitos, retiros, pagos) durante un período determinado, que generalmente oscila entre 3 y 6 meses , según la política de cada banco.

Además, es esencial tener en cuenta que, según el artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, los bancos tienen la obligación de enviar a la Beneficencia Pública los recursos ubicados en cuentas —tanto de cheques como de ahorro e inversiones— q ue no han reportado movimiento luego de 6 años.

Para evitar que tu tarjeta de débito se inactiva, es importante que la uses al menos una vez cada tres meses . Puedes realizar un pequeño pago o una transferencia para mantener la cuenta activa.

Si tu tarjeta de débito se inactiva, no podrás realizar transacciones con ella. Para reactivarla, deberás contactar con tu banco y seguir sus instrucciones. En algunos casos, es posible que tengas que solicitar una nueva tarjeta.

En caso de inactividad de una cuenta por tres años, el monto depositado se trasladará a una cuenta global, la cual incluso genera intereses mensuales y no cobra comisiones. Sin embargo, si tras otros tres años no se han realizado movimientos ni se ha reclamado el saldo, los recursos serán entregados a la Beneficencia Pública y no podrán ser recuperados por el titular de la cuenta.

Por ello, Condusef recomienda mantener actualizados los datos personales de tu cuenta, revisar periódicamente tu estado de cuenta, tener únicamente las cuentas necesarias e informar a tus beneficiarios sobre la existencia de dichas cuentas.

Para cualquier duda adicional, Condusef ofrece atención telefónica y su página web oficial. Recuerda que estar informado es fundamental para proteger tus finanzas.