Febrero Loco en México... Caerá aguanieve, fuertes lluvias, heladas de -5 grados y calor de hasta 40 en estos estados
COMPARTIR
TEMAS
Organizaciones
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), advirtió que habrá nevadas en el Territorio Mexicano
Una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera y una vaguada en altura, se desplazarán lentamente sobre el noroeste y norte del territorio nacional provocando temperaturas bajo cero, fuertes lluvias, caída de aguanieve, tormentas eléctricas y granizo, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
Para este lunes, junto con la interacción con el ingreso de humedad generado por la corriente en chorro subtropical hacia el noroeste, norte y occidente del país, ocasionarán rachas fuertes de viento, lluvias puntuales fuertes en Sonora, Chihuahua y Sinaloa y chubascos en la península de Baja California, Durango y Zacatecas. Asimismo, persistirán las condiciones para la caída de nieve o aguanieve en las sierras de Sonora, Sinaloa (norte), Chihuahua y Durango.
Por otra parte, la entrada de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias y chubascos en el occidente y sur de México, además de Quintana Roo.
TE PUEDE INTERESAR: ¡Se aproxima la DANA a México!... ‘La Gota Fría’ azotará con lluvias torrenciales, nevadas y temperaturas bajo cero
Finalmente, un anticiclón en niveles medios de la atmósfera, mantendrá tiempo estable y temperaturas altas durante el día sobre gran parte del territorio nacional, sin embargo, durante la mañana y noche, el ambiente seguirá siendo frío a muy frío sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central, con heladas matutinas en zonas altas. Así mismo, prevalecerá el viento de componente norte de 40 a 50 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec.
El martes, una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera y una vaguada en altura, se desplazarán sobre Sonora y Chihuahua, en interacción con el ingreso de humedad generado por la corriente en chorro subtropical, ocasionarán ambiente frío a muy frío, vientos fuertes, lluvias y chubascos en estados del noroeste y norte del país, con lluvias puntuales fuertes en Chihuahua.
A su vez, se mantendrá la probabilidad para la caída de nieve o aguanieve en las sierras de Sonora, Chihuahua, Sinaloa (norte) y Durango. Se pronostica que, al final del día la circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera y la vaguada en altura se desplacen hacia Texas, EUA, dejando de afectar a México.
Un anticiclón en niveles medios de la atmósfera, mantendrá tiempo estable e incremento de las temperaturas vespertinas sobre la mayor parte del territorio nacional, sin embargo, durante las mañanas y noches, el ambiente será frío a muy frío sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central, con heladas matutinas en zonas altas. Así mismo, prevalecerá el viento de componente norte con rachas de 50 a 70 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec.
El ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, ocasionará la probabilidad de lluvias y chubascos dispersos en estados del sur y sureste de México, incluida la península de Yucatán.
Un frente frío (núm. 34) se aproximará e ingresará al noroeste de la República Mexicana, en interacción con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, además de las corrientes en chorro polar y subtropical, ocasionarán fuertes rachas de viento, lluvias y chubascos en dicha región.
CLIMA PARA SALTILLO
Para Saltillo, el pronóstico de este lunes, una mínima de 10 y máxima de 22 grados, con cielo despejado, el martes tendremos una máxima de 29 y una mínima de 9 grados, finalmente para el miércoles, una máxima de 19 y mínima de 9.
PRONÓSTICO DE LLUVIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora, Chihuahua y Sinaloa.
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Baja California Sur, Durango, Zacatecas, Nayarit, Guerrero y Oaxaca.
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Coahuila, Jalisco, Colima, Michoacán, Veracruz, Tabasco, Chiapas y Quintana Roo.
Posible caída de nieve o aguanieve: Sierras de Sonora, Sinaloa (norte), Chihuahua y Durango.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PARA LA REPÚBLICA MEXICANA
Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.
Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California Sur, Aguascalientes, Jalisco, Ciudad de México, Morelos, Guerrero y Chiapas.
Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Guerrero y Puebla (suroeste).
Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Sonora, Sinaloa, Nayarit, Tamaulipas, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos y Chiapas (costa).
PRONÓSTICO DE VIENTO PARA EL TERRITORIO MEXICANO
Viento de componente norte de 20 a 30 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas).
Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: golfo de California (norte), Baja California y Baja California Sur; de componente sur: Sonora, Sinaloa, Chihuahua y Durango Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Zacatecas, San Luis Potosí, Jalisco, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; de componente sur: Veracruz y Tabasco.
Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: golfo de Tehuantepec.
Mar de fondo de 1.5 a 2.5 metros de altura: costa occidental de Baja California, Baja California Sur, así como costas de Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.