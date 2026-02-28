Trump confirma la muerte de Jamenei desde su cuenta oficial de X

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/ 28 febrero 2026
    Trump confirma la muerte de Jamenei desde su cuenta oficial de X
    Desde su cuenta oficial de X, Donald Trump afirmó que es el ‘momento perfecto’ para que el pueblo de Irán retome su gobierno Vanguardia

El 27 y 28 de febrero se confirmó que los Estados Unidos e Israel bombardearon Teherán, capital de Irán

El 28 de febrero, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el Líder Supremo de Irán, Alí Hoseiní Jamenei, ha muerto. La afirmación fue publicada en la cuenta oficial de X, Donald J. Trump.

Aunque las autoridades del gobierno de Irán no han confirmado las declaraciones del presidente de los Estados Unidos, Donald describió lo siguiente en su publicación:

Jamenei, una de las personas más malvadas de la historia, ha muerto. Esto no solo es justicia para el pueblo iraní, sino para todos los grandes estadounidenses y las personas de muchos países del mundo que han sido asesinadas o mutiladas por Jamenei.

La publicación fue compartida desde la cuenta oficial de La Casa Blanca y por la vocera de administración de Trump, Karoline Leavitt. En su declaración, el presidente estadounidense afirma que varios combatientes de Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRCG), el Ejército iraní, la policía y elementos de seguridad no quieren seguir en el conflicto y buscan, presunta, inmunidad.

Desde su cuenta oficial de X, Karlone Leavitt ha informado, y constamente actualizado, que el presidente de los Estados Unidos ha mantenido comunicación con los gobiernos de Arabia Saudita, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido, Kuwait, Turquía

TE PUEDE INTERESAR: Crece temor de una guerra más amplia en Medio Oriente

Por su parte, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, no ha dado sus declaraciones, definitivas, sobre la presunta muerte de Alí Hoseiní Jamenei.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Bombardeos
Conflictos
Guerras

Localizaciones


Estados Unidos

Personajes


Benjamin Netanyahu
Donald Trump

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

Selección de los editores
Arduo trabajo

Arduo trabajo
true

Una reforma electoral deseada solo por el Gobierno
En un documento elaborado en septiembre de 2025 se registra la entrega de fusiles Barrett, AK-47, AR-15 y granadas, que el cártel de El Mencho daba a sus sicarios en las zonas de control.

Lleva CJNG control mensual de su arsenal y municiones que entrega a sus sicarios
Se revelaron cartas presuntamente atribuidas un sacerdote elas que solicita clemencia a los jueces que llevaban los casos de Rubén Oseguera González y Jessica Johana Oseguera Cervantes en Estados Unidos.

Revelan cartas religiosas desde Jalisco donde abogan por hijos de ‘El Mencho’ en EU
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al celebrar este viernes 27 de febrero el cambio de denominación al Golfo de México durante un acto en Corpus Christi, Texas.

Trump celebra denominación del ‘Golfo de América’: ‘No diría que México está encantado, pero aceptaron’
El programa continúa siendo una herramienta clave para apoyar a mujeres en situación vulnerable.

Mujeres con Bienestar: anuncian nuevo requisito previo al próximo pago
Javier “Chicharito” Hernández volvió a encender la conversación al revelar cuáles fueron los equipos donde se sintió más cómodo en su carrera, dejando fuera a Chivas pese a sus títulos y debut profesional.

¿Y las Chivas?... Chicharito las descarta como uno de sus clubes preferidos
Objetivo. Ejecutivos de Paramount han sostenido que fusionarse con Warner le permitirá competir con rivales más grandes, particularmente en el ámbito del streaming, y ofrecer bibliotecas de contenido más amplias a sus clientes.

¿El fin de Hollywood? ¿Qué significa para el cine que Warner Bros. sea propiedad de Paramount?