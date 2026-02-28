Trump confirma la muerte de Jamenei desde su cuenta oficial de X
El 27 y 28 de febrero se confirmó que los Estados Unidos e Israel bombardearon Teherán, capital de Irán
El 28 de febrero, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el Líder Supremo de Irán, Alí Hoseiní Jamenei, ha muerto. La afirmación fue publicada en la cuenta oficial de X, Donald J. Trump.
Aunque las autoridades del gobierno de Irán no han confirmado las declaraciones del presidente de los Estados Unidos, Donald describió lo siguiente en su publicación:
‘Jamenei, una de las personas más malvadas de la historia, ha muerto. Esto no solo es justicia para el pueblo iraní, sino para todos los grandes estadounidenses y las personas de muchos países del mundo que han sido asesinadas o mutiladas por Jamenei.’
La publicación fue compartida desde la cuenta oficial de La Casa Blanca y por la vocera de administración de Trump, Karoline Leavitt. En su declaración, el presidente estadounidense afirma que varios combatientes de Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRCG), el Ejército iraní, la policía y elementos de seguridad no quieren seguir en el conflicto y buscan, presunta, inmunidad.
Desde su cuenta oficial de X, Karlone Leavitt ha informado, y constamente actualizado, que el presidente de los Estados Unidos ha mantenido comunicación con los gobiernos de Arabia Saudita, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido, Kuwait, Turquía
Por su parte, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, no ha dado sus declaraciones, definitivas, sobre la presunta muerte de Alí Hoseiní Jamenei.