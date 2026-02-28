Trump confirma la muerte de Jamenei desde su cuenta oficial de X

El 28 de febrero, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el Líder Supremo de Irán, Alí Hoseiní Jamenei, ha muerto. La afirmación fue publicada en la cuenta oficial de X, Donald J. Trump.

Aunque las autoridades del gobierno de Irán no han confirmado las declaraciones del presidente de los Estados Unidos, Donald describió lo siguiente en su publicación:

‘Jamenei, una de las personas más malvadas de la historia, ha muerto. Esto no solo es justicia para el pueblo iraní, sino para todos los grandes estadounidenses y las personas de muchos países del mundo que han sido asesinadas o mutiladas por Jamenei.’