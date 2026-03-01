Narconómina del CJNG salplica a la fuerza de elite Pakal de Chiapas

La policía de élite de Chiapas -conocida como Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP)- aparece en la narconómina del abatido capo Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho” o “El Señor de los Gallos”, localizada por el medio de El Universal en una de las cabañas del municipio de Tapalpa, Jalisco, donde el michoacano se refugiaba.

Entre el 3 y 9 de noviembre del año pasado, la corporación-creada en 2024 por el gobernador chiapaneco Eduardo Ramírez Aguilar- habría recibido 100 mil pesos, según consta en un reporte general de gastos en el que se revela que al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) le cuesta casi 2 millones de pesos semanales su operación en el sur de la entidad, donde libra una batalla por el control de las rutas de tráfico de drogas, armas y migrantes con el Cártel de Sinaloa.

Elaborado en filas y columnas, algunas en color azul, en el documento contable se da cuenta de pagos a sicarios de choque, apoyos a autoridades y servicios en los municipios de Chapa de Corzo, Pantelhó, San Cristóbal, Oxchuc, Pueblo Nuevo, Altamirano, Tuxtla, Chenalhó, Mapastepec, Villa Flores y en la comunidad de Zaragoza, municipio de Ocosingo.

Entre ellos destacan la entrega de 100 mil pesos a la “Estatal Pakales”; 50 mil pesos a “secretaria S. Cristóbal”; 50 mil pesos “municipio San Cristóbal”; “Direc. Chapa Corzo”, 50 mil pesos; “Lic. Chapa Corzo”, 35 mil pesos.

De acuerdo con la narconómina, el CJNG tiene desplegado un “ejército” de más de 300 sicarios de choque en el sur de Chiapas, con sueldos de entre 10 mil, 7 mil, 4 mil y 2 mil pesos a la semana.

Tan sólo para mantener a su célula delictiva en Tzanembolóm, municipio de Chenalhó, con presencia de Los Herrera, ligados al Cártel Jalisco Nueva Generación, el grupo criminal destina 283 mil pesos semanales para 80 sicarios divididos en células de 10, comandadas por alias “Tigre”, de acuerdo con los reportes contables en poder de este diario.