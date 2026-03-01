Narconómina del CJNG salplica a la fuerza de elite Pakal de Chiapas

México
/ 1 marzo 2026
    La policía de élite de Chiapas —conocida como Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP)— aparece en la narconómina del abatido capo Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias "El Mencho". VALANTE ROSAS | EL UNIVERSAL

Entre el 3 y 9 de noviembre del año pasado, la corporación habría recibido 100 mil pesos del crimen organizado

La policía de élite de Chiapas -conocida como Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP)- aparece en la narconómina del abatido capo Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho” o “El Señor de los Gallos”, localizada por el medio de El Universal en una de las cabañas del municipio de Tapalpa, Jalisco, donde el michoacano se refugiaba.

Entre el 3 y 9 de noviembre del año pasado, la corporación-creada en 2024 por el gobernador chiapaneco Eduardo Ramírez Aguilar- habría recibido 100 mil pesos, según consta en un reporte general de gastos en el que se revela que al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) le cuesta casi 2 millones de pesos semanales su operación en el sur de la entidad, donde libra una batalla por el control de las rutas de tráfico de drogas, armas y migrantes con el Cártel de Sinaloa.

Elaborado en filas y columnas, algunas en color azul, en el documento contable se da cuenta de pagos a sicarios de choque, apoyos a autoridades y servicios en los municipios de Chapa de Corzo, Pantelhó, San Cristóbal, Oxchuc, Pueblo Nuevo, Altamirano, Tuxtla, Chenalhó, Mapastepec, Villa Flores y en la comunidad de Zaragoza, municipio de Ocosingo.

Entre ellos destacan la entrega de 100 mil pesos a la “Estatal Pakales”; 50 mil pesos a “secretaria S. Cristóbal”; 50 mil pesos “municipio San Cristóbal”; “Direc. Chapa Corzo”, 50 mil pesos; “Lic. Chapa Corzo”, 35 mil pesos.

De acuerdo con la narconómina, el CJNG tiene desplegado un “ejército” de más de 300 sicarios de choque en el sur de Chiapas, con sueldos de entre 10 mil, 7 mil, 4 mil y 2 mil pesos a la semana.

Tan sólo para mantener a su célula delictiva en Tzanembolóm, municipio de Chenalhó, con presencia de Los Herrera, ligados al Cártel Jalisco Nueva Generación, el grupo criminal destina 283 mil pesos semanales para 80 sicarios divididos en células de 10, comandadas por alias “Tigre”, de acuerdo con los reportes contables en poder de este diario.

La policía de élite de Chiapas —conocida como Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP)— aparece en la narconómina del abatido capo Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”. VALANTE ROSAS | EL UNIVERSAL

En la célula delictiva que opera en Pantelhó, la organización delincuencial gasta 131 mil 200 pesos semanales para 43 hombres encabezados por el “Tío Pantelho”, mientras que para “apoyos” a “Lic. Chapa Corzo”, “Dire Chapa Corzo”, “Vaquero”, “Secretaria S. Cris”, “Municipio S. Cris”, “Municipio S. Cris” y “Estatal Pakales” destina 320 mil pesos a la semana.La lista improvisada también incluye el pago a “Locutor” por 10 mil pesos; “Mapastepec Payaso”, 43 mil pesos; “Sierra Villa Flores”, 101 mil pesos; “Zaragoza Chapayan Alto. Machado”, 89 mil pesos; “Pueblo Nuevo Bruss”, 113 mil pesos; “Ratones”, 76 mil pesos; Oxchuc, 65 mil 200 pesos.

En los documentos destaca una nómina de 20 mil pesos titulada “Escuela Viejo Chapa”, con pagos de entre 2 mil, 3 mil y 5 mil pesos a ocho sujetos, de los cuales dos son identificados con el alias “Comandant”.

Lo anterior correspondería al pago que el CJNG hace a los sicarios en sus centros de adiestramiento, generalmente ranchos como el Izaguirre, aunque en los documentos encontrados por el medio de El Universal no se precisa.

Sólo se asentó el pago por concepto de “Escuela Viejo Chapa” a ocho “muchachos” con los alias Chamaco, Dire, Fresa, Alex, Parchado, Comandant, Comandant y Mandadito. De igual forma, en la narconómina se reportan pagos por “empaque” de drogas, despensa, gas, renta de casas, traslados en Uber, motos y carros.

Informes federales refieren que la violencia en el estado de Chiapas aumentó desde 2023 debido a incursiones y enfrentamientos entre el Cártel Jalisco Nueva Generación, Cártel de Sinaloa y Cártel Chiapas-Guatemala por el control de la frontera con Guatemala, estratégica para el trasiego de drogas provenientes de Sudamérica.

Al recibir un estado con altos niveles de violencia, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), anunció la creación de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, una fuerza estatal especial con armamento de alto poder para combatir a los cárteles en disputa.

La corporación fue dotada de armas y de un helicóptero artillado tipo Black Hawk el año pasado y está integrada por casi mil efectivos algunos provenientes del Ejército y la extinta policía federal, que centran sus operaciones en la frontera de Chiapas con Guatemala.

La policía de élite de Chiapas —conocida como Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP)— aparece en la narconómina del abatido capo Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”. VALANTE ROSAS | EL UNIVERSAL

DATOS

En los documentos destaca una nómina de 20 mil pesos titulada “Escuela Viejo Chapa”, con pagos de entre 2 mil, 3 mil y 5 mil pesos a ocho sujetos.

100 mil pesos recibió la Fuerza Pakal entre el 3 y 9 de noviembre del año pasado, indican reportes del CJNG.

2 millones de pesos a la semana le cuesta al Cártel Jalisco su operación en Chiapas, de acuerdo con la narconómina.

