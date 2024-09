¿Los dejas conectados?... estos son los aparatos que debes desconectar para ahorrar luz, según la CFE

Si sientes que tu recibo de luz está llegando muy alto, estos consejos pueden ayudarte a reducir su costo. El truco está en desconectar varios aparatos que, si bien parecen inocentes, en realidad consumen bastante electricidad.

Hoy en día, vivir sin aparatos electrónicos parece una locura. Aunque en el pasado no eran tan esenciales, ahora son una necesidad, especialmente en esta nueva década. No te vamos a sugerir que los abandones solo porque tu recibo de luz es elevado, ya que contar con estos servicios es fundamental.

TE PUEDE INTERESAR: Revelan que 2023 fue el peor año en fraudes contra clientes de la banca

Para que no te preocupes tanto por este tema, sigue estos consejos. Por ejemplo, es útil saber qué aparatos es mejor desconectar cuando no los estás usando, aunque hay algunos, como el refrigerador, que obviamente no puedes desconectar.

CONSEJOS DE LA CFE PARA AHORRAR ENERGÍA: ¿QUÉ APARATOS DEBES DESCONECTAR?

Además de hacer que tu recibo sea más barato, ahorrar energía tiene un impacto ambiental positivo, contribuyendo a combatir el cambio climático. Por eso, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) recomienda lo siguiente:

Desconecta aparatos como computadoras, cafeteras y hornos de microondas cuando no los uses.

Los aparatos electrónicos que utilizan control remoto, fuente de poder o tienen pantalla digital siguen consumiendo energía aunque estén apagados.

• Si usas aire acondicionado, mantén la temperatura en 25°C.

• Desconecta las consolas de videojuegos cuando no las estés usando.

• Desenchufa la televisión una vez que ya no la estés viendo.

• Sustituye los focos incandescentes por focos ahorradores o LED.

¿CÓMO AHORRAR LUZ?

Aunque puede parecer insignificante dejar ciertos aparatos conectados, la realidad es que hace una gran diferencia. Incluso detalles como tener el cargador del teléfono siempre enchufado pueden hacer que tu recibo de luz suba o baje.

TE PUEDE INTERESAR: Demanda BlackRock en NY a CFE por frenar contrato

Presta atención en todos los electrodomésticos y aparatos electrónicos que usas y pregúntate a ti mismo: ¿en realidad necesito que estén conectados siempre?