PAN denuncia a Vector, de Alfonso Romo, ante la FGR por lavado de dinero

Jorge Romero , líder Nacional del PAN , precisó que no reconocer las pruebas contra el banco , es no a las instituciones del Gobierno ; acusando que la administración federal trata de proteger a sus “aliados”.

Luego de interponer la denuncia, el presidente del PAN, Jorge Romero Herrera, consideró que en este caso “surrealista de lo que está pasando en México” se configura dicho delito y el potencial encubrimiento de las mismas operaciones.

TE PUEDE INTERESAR: SHCP interviene de ‘manera preventiva ’ a bancos; Sistema financiero mexicano, estable tras señalamientos por presunto lavado de dinero

“Nosotros venimos a decirlo hoy con toda claridad, esto no es una ocurrencia del PAN, no se le está ocurriendo a la oposición en México, nosotros con base en esa noticia criminal, estamos generando esta denuncia con base en lo que dijeran instituciones gubernamentales de Estados Unidos. Esto no es una columna, no es un tuit que a alguien se le ocurrió, es una imputación directa del Departamento del Tesoro, del gobierno de Estados Unidos”, subrayó.

Ante los dichos de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien cuestionó la existencia de pruebas de lavado de dinero en las instituciones financieras señaladas por Estados Unidos, el dirigente panista afirmó que “las pruebas contundentes las generó la UIF desde hace un año, cuando alertó de que había más de 30 transacciones por casi 50 millones de dólares. Ahí están las pruebas, de la misma UIF, de su mismo gobierno. No reconocer esas pruebas sería no reconocer las instituciones de su propio gobierno;

“Y segundo mensaje a la presidenta, se lo decimos desde Acción Nacional y a nombre de toda la oposición en este país, una vez más, un ejemplo más de cuando si se refieren a un tema en donde se imputa a un aliado político de este sistema, entonces la reacción de la presidenta es decir ‘exijo pruebas’. Ah, pero cuando se hace un señalamiento a personas de la oposición o que no son afines al sistema, entonces sentencia pública desde la Mañanera”.