¿No le entiendes y te duelen las rodillas? Te explicamos el meme viral de TikTok con delfines y la canción ‘Symphony’

He estado escuchando sinfonías/Antes, todo lo que escuché fue silencio/Una rapsodia para ti y para mí/Y cada melodía es atemporal/La vida me estaba persiguiendo/Entonces viniste y me soltaste/Estaba sola, cantando por mi cuenta/Ahora no puedo encontrar la llave sin ti.

Y ahora tu canción está en repetición/Y estoy bailando al ritmo de tu corazón/Y cuando te vas, me siento incompleta/Entonces, si quieres la verdad.

Sólo quiero ser parte de tu sinfonía/¿Me abrazarás fuerte y no me soltarás?/Sinfonía/Como una canción de amor en la radio/¿Me abrazarás fuerte y no me soltarás?

Lo siento si es demasiado/Todos los días que estás aquí, estoy sanando/Y me estaba quedando sin suerte/Nunca pensé que encontraría este sentimiento/Porque he estado escuchando sinfonías/Antes de todo lo que escuché fue silencio/Una rapsodia para ti y para mí (Una rapsodia para ti y para mí)/Y cada melodía es atemporal.

Y ahora tu canción está en repetición/Y estoy bailando al ritmo de tu corazón/Y cuando te vas, me siento incompleta/Entonces, si quieres la verdad.

Sólo quiero ser parte de tu sinfonía/¿Me abrazarás fuerte y no me soltarás?/Sinfonía/Como una canción de amor en la radio/¿Me abrazarás fuerte y no me soltarás?

Ah, ah, ah, ah-ah-ah, ah, ah, ah/Ah, ah, ah, ah-ah-ah, ah, ah, ah.

Y ahora tu canción está en repetición/Y estoy bailando al ritmo de tu corazón/Y cuando te vas, me siento incompleta/Entonces, si quieres la verdad.

Sólo quiero ser parte de tu sinfonía/¿Me abrazarás fuerte y no me soltarás?/Sinfonía/Como una canción de amor en la radio/Sinfonía/¿Me abrazarás fuerte y no me soltarás?/Sinfonía/Como una canción de amor en la radio/¿Me abrazarás fuerte y no me soltarás?