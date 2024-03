¿Por qué están cancelando a Danna Paola? Se desata polémica en X por cambio de nombre y acoso a usuaria

DANNA PIDE A SUS SEGUIDORES ‘HACER UN COMPLOT’ EN CONTRA DE USUARIA QUE TENÍA SU NOMBRE EN X

Ante esta situación, Danna Paola compartió con sus seguidores la dificultad que enfrentaba para obtener el usuario deseado en X, e incluso los invitó a “hacer un complot” contra la persona que poseía la cuenta @danna. Lo que comenzó como un supuesto pedido inocente a sus seguidores se convirtió en una ola de acoso masivo hacia la propietaria de la cuenta.

“Les voy a contar algo muy simpático que hemos venido peleando, pero, pues como todo sucedió muy rápido, se ha venido peleando mi nombre en lo que viene siendo Twitter[...] La señora tiene su cuenta de Twitter como @danna y no me la he podido pelear este porque la señora hoy ya vio que me llamó Danna y que es mi username Danna en todos lados; quiere 400 mil dólares[...] Entonces tenemos que hacer un plan, algo tenemos que lograr y me tienen que ayudar porque la señora no quiere y no le voy a pagar 400 mil”.

La cantante envió otro audio donde hizo de menos a la usuaria y pidió a sus seguidores hacer ‘un complot’. “Entonces yo digo que hagamos un complot, [...] que nos lo regale. Es que la señora, es mi nombre, y la señora, pues, su Twitter qué.”

FANS DE DANNA SE VAN EN CONTRA DE USUARIA QUE NO QUISO CEDER SU NOMBRE

Pese a que la actriz de Elite refirió que había que hablar con ella ‘con amor’, los fans de Danna Paola comenzaron a enviar mensajes amenazadores e insultos tanto en Twitter como en Instagram a la dueña de la cuenta @danna, quien resultó ser una mujer residente de un país de habla inglesa. Los ataques no se limitaron a palabras; los seguidores de la cantante sugirieron reportar masivamente la cuenta para que fuera eliminada y, en algunos casos, llegaron incluso a amenazar con violencia física.

“Próximamente dejará de ser solo por mensaje, ya tenemos la dirección de tu casa, sabemos en qué autos te mueves, en dónde trabajas, la gente con la que te relacionas, nos encargaremos de hacer tu vida un infierno si es necesario”, escribió un fan.