¿Qué dice la LFT sobre los grupos de WhatsApp del trabajo?

Por ello, los grupos de chat , en una aplicación que no está destinada al trabajo específicamente, como lo es WhatsApp , se torna complicado porque los mensajes del trabajo pueden llegar o acumularse en horas cuando la persona no está ligado a su t urno laboral .

Entre los derechos del trabajador, el definir los horarios laborales siempre destaca; aún más desde la pandemia del COVID-19 , en que el trabajo de muchos se comprometió a vincularse con espacios no laborales, como el hogar de los empleados, o en las computadoras que no pertenecer al respectivo empleo.

El artículo 132—III : ‘ Proporcionar oportunamente a los trabajadores los útiles, instrumentos y materiales necesarios para la ejecución del trabajo, debiendo darlos de buena calidad, en buen estado y reponerlos tan luego como dejen de ser eficientes, siempre que aquellos no se hayan comprometido a usar herramienta propia. El patrón no podrá exigir indemnización alguna por el desgaste natural que sufran los útiles, instrumentos y materiales de trabajo ’

No obstante, esto solo acondicionado a su turno laboral y no antes, o después. En otro tipo de escenarios, donde no se proporciona el equipo, ni el aparato, el empleado podrá negar la participación al respectivo grupo de mensajes, o acceder de manera voluntaria, no obligada por su empleador.