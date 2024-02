¿Qué está pasando con HSBC? Clientes denuncian pagos duplicados y saldos negativos; banco lo niega

“@HSBC_MX Como es posible que acabe mi cuenta de DEBITO en numeros negativos? @CondusefMX , @Profeco. Me cobraste 2 veces los mismos cargos, y no contentos con eso me mandas a numeros negativos para que cuando cobre nomina me tumbes aun mas?”

@HSBC_MX Como es posible que acabe mi cuenta de DEBITO en numeros negativos? @CondusefMX @Profeco Me cobraste 2 veces los mismos cargos, y no contentos con eso me mandas a numeros negativos para que cuando cobre nomina me tumbes aun mas? pic.twitter.com/oNJCNpmPcX

Otro usuario compartió un video que mostraba cómo se le habían cobrado múltiples pagos de manera duplicada, lo que provocó que su saldo quedara en números negativos. En su publicación, el cliente acusó a HSBC de no haber devuelto el dinero cobrado de más, lo que exacerbó su situación financiera.

“Ni madres... #hsbc si hubieras devuelto el dinero ahí estuviera entre diciembre y enero y no está. Justo esta cuenta la ocupo para comprar cosas en internet hacer trasferencias y pagos. Jamás devolviste nada estás cobrando doble”.

“A mi no me salgan que me lo devolvieron y me lo gasté jajaja a mí esos casi tres mil pesos no son nada pero tampoco voy a dejar que un banco ratero haga de las suyas #HSBC... A mi #hsbc me robó $2791 de una compra de @cuadraoficial, es imposible que haya llegado el producto y no lo hubieran comprado. Esa cuenta es milimétrica, es decir todo está registrado es la de mis gastos, compras y pagos de internet”, respondió el usuario a diversos comentarios.”