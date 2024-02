¿Recibiste este aviso ‘cambia a WhatsApp ahora’? Te contamos el significado y qué debes hacer

WhatsApp es una aplicación de mensajería instantánea usada por diversas personas alrededor del mundo, la mayoría de usuarios la descargan en sus celulares desde su tienda oficial, ya sea de App Store, Google Play, Galaxy Store, etc.

Sin embargo, algunos usuarios optan por descargar versiones modificadas en sitios externos a las tiendas oficiales con el motivo de que ‘brindan’ más herramientas. Algunas de estas apks (Paquete de Aplicación Android) modificadas son WhatsApp Plus, GB, Fouad, Aero, entre otras. De acuerdo con la compañía Meta, dueña de WhatsApp, se prohíbe el uso de estas versiones no oficiales.

TE PUEDE INTERESAR: WhatsApp: descubre la lista de celulares que se quedarán sin servicio a partir de febrero 2024

Estos programas alterados no garantizan tu seguridad, ya que no cuenta con el cifrado extremo a extremo, gracias a esta función terceros no pueden leer los mensajes, únicamente el emisor y el receptor del mensaje. De esta forma, al no usar la aplicación oficial estarás comprometiendo tu información personal.

¿QUÉ SIGNIFICA ‘CAMBIA A WHATSAPP AHORA’?

Este aviso les llega a las personas que han utilizado versiones modificadas de WhatsApp, ya sea la versión plus u otras variantes. Meta emite esta advertencia con el fin de disminuir el uso de estas versiones no oficiales.

¿QUÉ PUEDE PASAR SI SIGO USANDO VERSIONES NO OFICIALES DE WHATSAPP?

El hacer caso omiso de la advertencia podrá resultar en suspensiones temporales o el bloqueo de tu cuenta permanente. Lo que acarrea a la pérdida total de tus conversaciones, incluyendo los mensajes y archivos multimedia.

En los términos y condiciones aceptas al momento del registro, se establece la prohibición de descargar modificaciones. Asimismo, se advierte sobre la ineficacia de las herramientas ‘anti ban’ (herramienta que evita el bloqueo de la cuenta) ofrecidas por estas aplicaciones alteradas, ya que Meta ha intensificado sus esfuerzos para detectar y tomar medidas contra aquellos que las utilicen.