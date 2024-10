¿Será descanso obligatorio el viernes 1 de noviembre? Te lo decimos

Las celebraciones del Día de Muertos, los días 1 y 2 de noviembre, son algunas de las más queridas en México. En 2024, estas fechas caerán en viernes y sábado, ofreciendo un fin de semana ideal para disfrutar de ofrendas, desfiles y eventos que museos, gobiernos locales, empresas y comunidades organizan para honrar a los difuntos. Sin embargo, surge una pregunta importante: ¿es el 1 de noviembre un día de descanso obligatorio?

Aunque muchas personas aprovechan los días de muertos para organizar actividades con familiares o amigos, la Ley Federal del Trabajo (LFT) no considera el 1 y 2 de noviembre como días de descanso obligatorio en México. Esto significa que las empresas e instituciones no tienen obligación de dar el día libre a sus empleados. En este sentido, el descanso en estas fechas dependerá de las políticas internas de cada lugar de trabajo. Algunas empresas y oficinas gubernamentales pueden ofrecer permisos o ajustes, pero esto no es obligatorio.