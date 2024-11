¿Tienes monedas de 20 pesos? Profeco y Banxico lanzan alerta importante a mexicanos

En México, la gente está habituada a que los pagos en efectivo, ya sea con billetes o monedas, se realicen usando las denominaciones tradicionales y familiares.

Los billetes de 20, 50, 100, 200, 500 e incluso 1000 pesos son ampliamente reconocidos por la población, ya que se utilizan de manera constante para pagar bienes y servicios. De igual forma, las monedas de 50 centavos, así como las de 1, 2, 5 y 10 pesos, son de uso común en las transacciones diarias.

En el caso particular de las monedas de 20 pesos no son tan reconocidas, provocando una dificultad en su circulación, llegando a los extremos de no ser aceptadas en algunos establecimientos.

Esto hace que las monedas de 20 pesos, aunque poseen valor monetario, no circulen ampliamente, lo que las convierte en un método de pago poco frecuente y complicado de usar.

Es importante señalar que algunas personas son coleccionistas de monedas, y una vez que consiguen monedas de 20 pesos, tienden a guardarlas, ya que muchas son conmemorativas o presentan personajes específicos.

Esto contribuye a que sea aún más raro que estas monedas circulen, lo que dificulta que sean reconocidas y aceptadas en comercios y establecimientos.

Por esta razón, tanto el Banco de México (Banxico) como la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) han hecho un llamado a la ciudadanía sobre la situación de las monedas de 20 pesos.

¿QUÉ OPINA BANXICO Y LA PROFECO ACERCA DE LAS MONEDAS DE 20 PESOS?

Banxico reconoció el valor de la moneda de 20 pesos, a su vez realizo un llamado a la población para que acepten y ayuden en su circulación.

También indicó que, si algún negocio, local o establecimiento se niega a aceptar estas monedas, es posible acudir a Profeco para presentar la denuncia correspondiente.

Según el artículo 78 de la Ley Federal de Protección al Consumidor:

“El proveedor de bienes, servicios y productos no puede negar o condicionar al consumidor debido a razones de género, etnia, nacionalidad, preferencia sexual, religiosa u otras características”.

En este caso, el punto se aplica cuando se rechazan monedas del consumidor. Por ello, Banxico y Profeco se unieron para fomentar el uso de toda la moneda en circulación.

Adicionalmente, se puede presentar una queja ante Profeco explicando la situación. Esta institución también hizo un llamado a la ciudadanía para aceptar las monedas de 20 pesos.