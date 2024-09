¿Tu freidora de aire es segura? Realizan retiradas globales por riesgo de incendio; estas son las que Profeco recomienda

ESTAS FREIDORAS DE AIRE HAN SIDO RETIRADAS DEL MERCADO

En los últimos meses, varios modelos de freidoras de aire han sido retirados del mercado debido a fallos técnicos que representan un riesgo para los usuarios. Estos problemas incluyen desde sobrecalentamiento hasta pequeños incendios que han provocado lesiones y daños materiales.

Uno de los casos más destacados es el de la marca Magic Chef. En enero de 2024, la empresa Newair se vio obligada a retirar 11 mil 750 unidades de los modelos MCAF56DB y MCAF88DB debido a problemas de sobrecalentamiento y defectos en los componentes que podían romperse durante el uso. Estos fallos podrían provocar quemaduras y otros accidentes graves en los hogares de los usuarios.

Otra marca que ha enfrentado problemas es Insignia, que en marzo de 2024 tuvo que retirar más de 280 mil unidades de varios modelos, incluidos NS-AF32DBK9, NS-AF32DBK9-C, NS-AF50MBK9, NS-AF50MBK9-C, NS-AF55DBK9 y NS-AF55DBK9-C. En estos dispositivos, los cables internos se sobrecalentaban más allá de los límites seguros, creando un riesgo significativo de incendios y quemaduras.

MEDIDAS DE PRECAUCIÓN PARA LOS CONSUMIDORES

Ante estos incidentes, es fundamental que los consumidores estén atentos a las advertencias y retiradas de productos emitidas por los fabricantes y las agencias de seguridad. Si posees una freidora de aire que ha sido identificada como peligrosa, es crucial que sigas las instrucciones proporcionadas por el fabricante, que pueden incluir devolver el producto, solicitar un reemplazo o una reparación.

Además de estar informado sobre las retiradas, es importante que los usuarios sigan buenas prácticas de uso para minimizar los riesgos. Algunos errores comunes que pueden aumentar el riesgo de sobrecalentamiento y fuego incluyen llenar demasiado la canasta, no dejar suficiente espacio entre la comida y el ventilador, y no limpiar adecuadamente el fondo de la freidora. Las migas y aceites acumulados pueden inflamarse fácilmente si no se eliminan regularmente, lo que podría desencadenar un incendio.