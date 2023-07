Escasez de litio está obligando a las automotrices a entrar en el negocio de la minería

Los ejecutivos del sector afirman que no tienen elección porque no hay suficientes suministros confiables de litio y otros materiales para baterías, como el níquel y el cobalto, para los millones de vehículos eléctricos que necesita el mundo .

Los ejecutivos de la industria automotriz no están dejando nada al azar, por temor a que si sus empresas se quedan sin litio suficiente incluso por unos años, ya no puedan recuperarse.

Hasta 2021, “no había capital o lo había a muy corto plazo”, afirma Ana Cabral-Gardner, codirectora ejecutiva de Sigma Lithium, una empresa con sede en Vancouver, Columbia Británica, Canadá, que produce litio en Brasil. “Nadie miraba a un futuro inmediato de cinco y diez años”.

Las empresas automovilísticas están desempeñando un papel importante a la hora de ayudar a las minas a ponerse en marcha, dijo Dirk Harbecke, director ejecutivo de Rock Tech Lithium, que está desarrollando una mina en Ontario, Canadá, y una planta de procesamiento en el este de Alemania que abastecerá a Mercedes-Benz.

“No me parece que sea una estrategia arriesgada”, comentó Harbecke. “Creo que es una estrategia necesaria”. c.2023 The New York Times Company.

Por Clifford Krauss y Jack Ewing, The New York Times.