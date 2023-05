Quantum, un automóvil eléctrico que ilusiona a Bolivia un país rico en litio

La Paz- Una mañana reciente y fría de mayo el médico boliviano Carlos Ortuño se subió a un pequeño automóvil eléctrico para ir a ver a una paciente en La Paz, inseguro de si el pequeño vehículo sería capaz de transitar por las empinadas y sinuosas calles de la ciudad.

“La diferencia con un coche a gasolina es abismal, es como si no tuviera motor, no se lo siente. Pensé que por la topografía iba a tener problemas, pero es un gran trepador”, relató el doctor a The Associated Press.

El Quantum que condujo por La Paz, emplazada en las pendientes de la cordillera de los Andes a 3,600 metros de altitud y cuyas calles serpentean las montañas, es uno de los seis de estos vehículos que utiliza el programa estatal “Médico en tu casa” inaugurado en abril.