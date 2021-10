$!Rolls-Royce presentó su auto eléctrico Spectre; a partir de 2030 solo fabricará coches a batería

Mueller-Otvoes señaló que “es el momento de cambiar el curso futuro del lujo”.

En 2011, Rolls-Royce probó un prototipo de automóvil eléctrico llamado 102EX, en su sede en BMW Group, el cual usaba una base Rolls-Royce Phantom, reemplazando el motor de gasolina de configuración V12 de 6.75 litros con baterías de iones de litio y 2 motores eléctricos montados en el sub-chasis trasero. La batería tenía una capacidad de 71 kilómetros por hora.

Baterías intercambiables

En septiembre, cuatro fabricantes de motocicletas, Honda Motor Co, Yamaha Motor Co, Piaggio Group y KTM AG, firmaron un acuerdo para crear un consorcio de baterías intercambiables para motocicletas (SBMC).

El acuerdo fue firmado por el estratega jefe y director de producto del Grupo Piaggio, Michele Colaninno; el director de Operaciones de Motocicletas Honda Motor Co. Ltd, Yoshishige Nomura; el CEO Pierer Mobility AG, Stefan Pierer y el director ejecutivo y General de Operaciones Comerciales de Movilidad Terrestre Yamaha Motor Co. Ltd, Takuya Kinoshita.

Incluye el desarrollo de especificaciones técnicas de baterías de motores eléctricos intercambiables, confirmación del uso del sistema de baterías, estándares de especificación de baterías intercambiables y planes de expansión global, de acuerdo con un comunicado difundido por kompas.id

“El consorcio está tratando de promover la gestión del ciclo de vida de la batería que se utilizará en vehículos eléctricos ligeros, como ciclomotores, scooters y motocicletas en general. También espera que las preocupaciones de los usuarios de motocicletas eléctricas con respecto a la disponibilidad de baterías de reemplazo en un momento en que la infraestructura aún es inadecuada puedan responder a sus dudas”, indicó.