$!Honda Civic es el Auto del Año en Norteamérica 2022

Detroit, Michigan. El nuevo Honda Civic 2022, en su undécima generación, es el vehículo compacto más popular de Estados Unidos, y fue reconocido hoy un jurado de periodistas automotrices por tercera vez con el galardón Auto del Año en Norteamérica 2022 (North American Car of the Year) , gracias a si deportiva apariencia, tecnología, seguridad y dinámico comportamiento.

“Honda Civic ha marcado, durante mucho tiempo, el estándar por el que se miden otros autos compactos y este Civic, totalmente renovado, ha subido el nivel en todos los aspectos imaginables”, dijo Michael Kistemaker, vicepresidente adjunto de Ventas Nacionales de Honda en American Honda Motor Co. “Estamos orgullosos del equipo de desarrollo de Civic en Japón y de nuestros asociados de producción en nuestras plantas de Greensburg, Indiana y Alliston, Ontario, donde se fabrica Civic Sedán, Civic Hatchback y Civic Si modelo 2022”.

Los premios North American Car, Utility and Truck of the Year reconocen la excelencia en innovación, diseño, seguridad, rendimiento, tecnología, satisfacción del conductor y valor. Iniciados en 1994, son evaluados por 50 periodistas profesionales del sector automovilístico de Estados Unidos y Canadá que trabajan para las mejores revistas independientes, televisión, radio, periódicos y sitios web de la industria.