$!Los autos eléctricos más baratos en México; cuánto te tomaría pagarlos

Los vehículos eléctricos se han vuelto una gran opción para cuidar el medio ambiente, ahorrar en combustible y obtener algunos beneficios por parte de los gobiernos, razones por las cuales cada día toman mayor relevancia en diversos países, especialmente en Europa donde es muy común verlos transitar por las calles. Aunque en México no es tan regular observarlos, eso no quiere decir que no haya modelos a la venta. Si estás considerando adquirir uno, te compartimos cuánto cuesta comprar un auto eléctrico dentro en el país.

Lo primero que hay que decir, en caso de que no lo sepas, es que los coches eléctricos son impulsados por uno o más motores eléctricos que se alimentan de la energía almacenada en una batería recargable, por lo que no emiten partículas contaminantes al medio ambiente ayudando al cuidado de nuestro planeta.

No obstante, debido a su gran equipamiento y avance tecnológico, estos modelos suelen ser más costosos que los convencionales. Por ello es que vale la pena tomar en consideración los planes de financiamiento, el precio de los seguros y de sus servicios de agencia, en especial porque estos autos se componen de piezas delicadas.

Los 6 modelos de autos eléctricos más baratos en México

Marcas de alta gama como Tesla, BMW, Audi, Porsche y Mercedes cuentan con vehículos eléctricos. Sin embargo, estos autos tienen precios arriba del millón de pesos, por lo que no son accesibles para la mayoría de los bolsillos de los mexicanos.

Pero no son las únicas opciones. A continuación te compartimos los autos eléctricos más económicos en México y cuántos días necesitarías trabajar con un salarío mínimo de 172.87 pesos para poder comprarlos:

JAC E 10X

Este auto es uno de los primeros modelos que fueron lanzados bajo la alianza de JAC y Volkswagen en China. Entre sus características está la carrocería de tamaño compacto, faros de iluminación LED, pantalla multimedia de 10.25 pulgadas y autonomía de hasta 360 kilómetros, por lo que lo convierte en un coche ideal para manejarse en la ciudad.