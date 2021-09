$!Nissan traerá su poder eléctrico a México

Por las características del nivel de autonomía en un vehículo equipado con esta tecnología de Nissan, es posible mantenerse con los principios básicos de electrificación; gozando del beneficio de rango extendido sin necesidad de buscar estaciones eléctricas de carga.

“Esto convertirá a México en el primer país de la región, en el que Nissan integrará dicha tecnología única en el mercado, y la cual ha tenido un éxito excepcional desde su lanzamiento hace cinco años en Japón, así como en diversos mercados asiáticos”, agregó Román.

En dicha entrevista, el presidente de Nissan Mexicana, precisó: “Sin duda alguna, tenemos la capacidad y el know how para producir eléctricos en México. Se está analizando la forma de incursionar en la producción de esta tecnología en el país. La firma no pierde de vista que el producto que se fabrica en México, además de estar pensado en la exportación, también se contempla para el mercado local”.

Con base en estas declaraciones, es muy probable que además de encontrar disponibles a la venta autos con tecnología e-POWER a partir del segundo semestre de 2022, en algún momento sean también producidos en el país, tanto para el mercado doméstico, como para exportación a algunos destinos de las 34 naciones que conforman NIBU en Latinoamérica.

Por su parte, Rodrigo Centeno, director de mercadotecnia de la marca, recordó la fecha en que fue lanzado por primera vez al mercado, como unidades de producción en serie, un vehículo totalmente eléctrico, el Nissan Leaf en 2010.

Sin embargo, consideró importante resaltar que a pesar de que la tendencia hacia la movilidad eléctrica es una realidad y, a pesar de que Nissan participa activamente en dicha transformación a nivel global; es importante reconocer que la transición no es sencilla, así que se dieron a la tarea de desarrollar esta tecnología que permite ir permeando en el mercado, la electrificación de la industria automotriz.

“E-POWER combina los beneficios de la conducción, aceleración y adrenalina que otorga un vehículo eléctrico, pero que al mismo tiempo permite a través de un motor de combustión interna que tiene la única función de cargar la batería, contar con un rango extendido para no depender de la carga externa” explicó Centeno.

Con relación a la diferencia que existe con respecto a los vehículos 100% eléctricos como Nissan Leaf, agregó: “...estos (los eléctricos tradicionales), al cabo de cierta distancia recorrida, requieren conectarse a una estación de carga; en cambio e-POWER no depende de esto. A mi me gusta llamarles de rango infinito porque no dependen de la carga, ni del cable o de la distancia; ya que cuentan con un motor de combustión de 1.2 litros que únicamente se dedica a cargar la batería; esto permite que el vehículo sea conducido desde la perspectiva de uno eléctrico porque el motor de combustión no participa en el impulso del auto”.

“Es en este sentido, Nissan sigue poniéndose a la cabeza del liderazgo de esta industria no sólo con motores 100% eléctricos, sino también con esta evolución de e-POWER”, concluyó el director de mercadotecnia de Nissan Mexicana.

Con información de La Jornada