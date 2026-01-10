Habilitan en Coahuila albergues para 800 personas por frente frío

Ante el ingreso del frente frío número 27, el cual traerá temperaturas congelantes a la entidad, el Gobierno de Coahuila se encuentra en estado de alerta y ha habilitado 100 albergues en todo el Estado para brindar refugio, cobijo y alimento a la población vulnerable.

REFUIGIOS DE GRAN CAPACIDAD EN LAS REGIONES NORTE Y CENTRO

El titular de Protección Civil estatal, Ramiro Durán, informó de manera detallada la ubicación y capacidad de los refugios. Los albergues de mayor capacidad se ubican en las zonas donde el frío suele llegar con mayor intensidad.

El albergue más grande del estado se encuentra en Nueva Rosita, en el Gimnasio Municipal, con capacidad para atender hasta 800 personas. Otros puntos estratégicos de asistencia masiva incluyen: Candela en el Teatro Municipal “José Fortes de Domínguez”, habilitado para 200 personas; Arteaga con la instalación de un albergue en la zona centro con capacidad para 150 personas.

El municipio de Sabinas en el Gimnasio Municipal de la localidad también se encuentra listo para recibir ciudadanos, con capacidad de 150 personas.

OPERATIVO EN SALTILLO

En la capital del Estado, la Dirección de Protección Civil y Bomberos informó que el descenso térmico comenzará el sábado 10 de enero, alcanzando su punto más crítico el domingo con una mínima de 1 grado centígrado y el lunes con 2 grados.

Para Saltillo se han habilitado 5 albergues, cada uno con capacidad para 10 personas (50 en total), ubicados en puntos estratégicos. Estos son: Refugio de los Necesitados, en la zona centro, calle Melchor Múzquiz; Casa San Juan Diego, en colonia Ojo de Agua; Morir para empezar a vivir, en la colonia Bellavista; Grupo Ermita AA, en la zona centro, calle Miguel Hidalgo sur, y Solo por las gracias de Dios, colonia Loma Linda 2.

RECOMENDACIONES

Francisco Martínez Ávalos, director de Protección Civil municipal, instó a la ciudadanía a mantenerse alerta y reportar a personas en situación de calle a través del 911 para ofrecerles traslado voluntario a los refugios.

Asimismo, las autoridades emitieron recomendaciones vitales para evitar tragedias en el hogar. Por lo que pidió no usar braseros, hornos o estufas para calentar las viviendas debido al alto riesgo de intoxicación por monóxido de carbono.

En caso de usar calentadores, verificar su correcto funcionamiento y mantener una ventilación adecuada en los hogares.

Hasta el momento, las autoridades estatales informaron que no se han reportado casos de emergencia derivados de este fenómeno climático.