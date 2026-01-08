Frente frío extremo moviliza a autoridades en Saltillo para prevenir riesgos a la población

Ante la llegada del frente frío más intenso en lo que va del 2026, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, instaló el primer Consejo Municipal de Protección Civil este jueves para coordinar la respuesta inmediata ante la posible caída de aguanieve este fin de semana en la región.

“Viene un frente frío bastante intenso, de los más fuertes que hemos tenido en este arranque de 2026, el sábado y domingo, tal vez el domingo hay posibilidad de aguanieve por la baja temperatura”, señaló el edil.

Díaz González informó que la infraestructura de apoyo está lista, recordando que entre noviembre y diciembre de 2025 más de 320 personas utilizaron los albergues. “Tenemos colchonetas, tenemos cobijas, tenemos todo el tema de alimentos para poder ayudar en cualquier incidencia”, aseguró.

Para fortalecer la capacidad de respuesta, el municipio operará cuatro nuevas ambulancias bajo el esquema de comodato, gracias a convenios firmados con la Cruz Roja y el Gobierno del Estado de Coahuila, las cuales entrarán en funciones durante los primeros meses del año.

“La Cruz Roja tiene ambulancias pero le falta personal para operar las ambulancias, entonces hacemos un convenio, nos van a prestar esas ambulancias y nosotros las vamos a operar... son dos por parte de la Cruz Roja y otras dos de la Secretaría de Salud”, detalló el alcalde.

SE BUSCAN PREDIOS PARA NUEVAS ESTACIONES DE BOMBEROS

Además de la atención a emergencias climáticas, el mandatario municipal anunció que buscarán un predio para construir una nueva estación de bomberos hacia el sector oriente de la ciudad, específicamente en la zona de Misión Cerrito y Loma Linda, para mejorar la cobertura.

En materia económica y laboral, Javier Díaz adelantó que para finales de febrero se establecerá una estrategia financiera para mejorar las condiciones de los bomberos. “Establecer una corrida financiera en los sueldos para ver cómo podemos aumentarle a los que menos ganan paulatinamente”, confirmó.

Finalmente, el alcalde destacó la importancia de la coordinación con Monterrey ante el próximo mundial de fútbol, confirmando que la próxima semana firmará un convenio de colaboración con el alcalde Adrián de la Garza para potenciar la oferta turística y gastronómica de Saltillo.