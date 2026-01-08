Frente frío extremo moviliza a autoridades en Saltillo para prevenir riesgos a la población

Saltillo
/ 8 enero 2026
    Frente frío extremo moviliza a autoridades en Saltillo para prevenir riesgos a la población
    El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, encabezó la instalación del Consejo Municipal de Protección Civil para coordinar la respuesta ante el descenso de temperaturas y el posible registro de aguanieve en la región. FOTO: MANUEL RODRÍGUEZ

Ante la llegada del frente frío más intenso de lo que va de 2026, el Ayuntamiento de Saltillo activó el Consejo Municipal de Protección Civil para coordinar acciones preventivas por la posible caída de aguanieve

Ante la llegada del frente frío más intenso en lo que va del 2026, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, instaló el primer Consejo Municipal de Protección Civil este jueves para coordinar la respuesta inmediata ante la posible caída de aguanieve este fin de semana en la región.

“Viene un frente frío bastante intenso, de los más fuertes que hemos tenido en este arranque de 2026, el sábado y domingo, tal vez el domingo hay posibilidad de aguanieve por la baja temperatura”, señaló el edil.

TE PUEDE INTERESAR: Frente ártico amenaza a Saltillo el fin de semana: se espera drástico descenso térmico y probabilidad de aguanieve

Díaz González informó que la infraestructura de apoyo está lista, recordando que entre noviembre y diciembre de 2025 más de 320 personas utilizaron los albergues. “Tenemos colchonetas, tenemos cobijas, tenemos todo el tema de alimentos para poder ayudar en cualquier incidencia”, aseguró.

Para fortalecer la capacidad de respuesta, el municipio operará cuatro nuevas ambulancias bajo el esquema de comodato, gracias a convenios firmados con la Cruz Roja y el Gobierno del Estado de Coahuila, las cuales entrarán en funciones durante los primeros meses del año.

“La Cruz Roja tiene ambulancias pero le falta personal para operar las ambulancias, entonces hacemos un convenio, nos van a prestar esas ambulancias y nosotros las vamos a operar... son dos por parte de la Cruz Roja y otras dos de la Secretaría de Salud”, detalló el alcalde.

SE BUSCAN PREDIOS PARA NUEVAS ESTACIONES DE BOMBEROS

Además de la atención a emergencias climáticas, el mandatario municipal anunció que buscarán un predio para construir una nueva estación de bomberos hacia el sector oriente de la ciudad, específicamente en la zona de Misión Cerrito y Loma Linda, para mejorar la cobertura.

En materia económica y laboral, Javier Díaz adelantó que para finales de febrero se establecerá una estrategia financiera para mejorar las condiciones de los bomberos. “Establecer una corrida financiera en los sueldos para ver cómo podemos aumentarle a los que menos ganan paulatinamente”, confirmó.

Finalmente, el alcalde destacó la importancia de la coordinación con Monterrey ante el próximo mundial de fútbol, confirmando que la próxima semana firmará un convenio de colaboración con el alcalde Adrián de la Garza para potenciar la oferta turística y gastronómica de Saltillo.

Temas


Clima
Frente Frío

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Personajes


Javier Díaz González

Organizaciones


ayuntamiento de saltillo

Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Estados Unidos reestructuró la pirámide alimenticia.

EU reestructura la pirámide alimenticia: Conoce las nuevas ‘Guías Alimentarias para Estadounidenses’
Dos caras de la corrupción

Dos caras de la corrupción
true

¿A las armas mexicanos con la 4T?
true

POLITICÓN: Presume Coahuila consolidación de su modelo de seguridad con resultados sostenidos en tres administraciones
El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva para retirar el respaldo de Estados Unidos a decenas de organizaciones internacionales, incluidas agencias de la ONU y acuerdos climáticos, reforzando su política de repliegue multilateral

Trump retira apoyo de Estados Unidos a 66 organismos internacionales y profundiza su alejamiento de la ONU

Un altercado en el desierto de Viesca, Coahuila, terminó con la muerte de un campesino y con la detención del legendario director, un hecho que selló el tramo final de su vida pública.

El día en que ‘El Indio’ Fernández mató a un campesino en el desierto de Coahuila
El presunto responsable fue asegurado y puesto a disposición del Ministerio Público.

Era policía en Ramos Arizpe hombre señalado por la muerte de su madre en Saltillo; fue dado de baja de la corporación en 2007
Cada vez más gobiernos están implantando chatbots en las escuelas. Algunos expertos advierten de que estas herramientas podrían erosionar la enseñanza y el aprendizaje.

Los gigantes tecnológicos se apresuran a introducir la IA en las escuelas de todo el mundo