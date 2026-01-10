Museo de las Aves documenta inusual llegada de pelícanos a la Ciudad Deportiva de Saltillo
La Ciudad Deportiva se consolida como un refugio para aves migratorias, tras el avistamiento de tres pelícanos blancos y más de 30 especies acuáticas en su lago
La Ciudad Deportiva de Saltillo se ha consolidado como un punto estratégico para la migración internacional de aves, al convertirse en un refugio temporal en medio del desierto y la mancha urbana. Este fin de semana se documentó la llegada inusual de tres pelícanos blancos (Pelecanus erythrorhynchos), así como la presencia de más de 30 especies de aves acuáticas en el lago artificial del complejo.
El avistamiento fue registrado por integrantes del Club de Observadores de Aves de Saltillo, del Museo de las Aves de México, quienes destacaron la relevancia ecológica de este cuerpo de agua. Aunque a simple vista el sitio es percibido como un parque recreativo, especialistas subrayan que su lago representa un recurso vital para aves migratorias que recorren largas distancias y requieren puntos seguros para descansar y alimentarse.
En un entorno dominado por el concreto y las condiciones áridas, el lago de la Ciudad Deportiva funciona como un oasis para estas especies, permitiendo su supervivencia durante las rutas migratorias. La presencia del pelícano blanco, una especie que recorre grandes extensiones de América del Norte, refuerza la importancia del lugar dentro de los corredores biológicos.
Observadores y especialistas hicieron un llamado a la ciudadanía para proteger este espacio, evitando arrojar basura, no molestar a la fauna silvestre y respetar la observación a distancia. Advirtieron que la convivencia responsable es clave para que el sitio continúe siendo un refugio seguro para las aves.
El registro del avistamiento fue compartido por Luis Leal, integrante del Club de Observadores de Aves de Saltillo, quien subrayó que estos encuentros son también un recordatorio de la responsabilidad colectiva en la conservación de los ecosistemas urbanos y la vida silvestre que depende de ellos.