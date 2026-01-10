Museo de las Aves documenta inusual llegada de pelícanos a la Ciudad Deportiva de Saltillo

La Ciudad Deportiva de Saltillo se ha consolidado como un punto estratégico para la migración internacional de aves, al convertirse en un refugio temporal en medio del desierto y la mancha urbana. Este fin de semana se documentó la llegada inusual de tres pelícanos blancos (Pelecanus erythrorhynchos), así como la presencia de más de 30 especies de aves acuáticas en el lago artificial del complejo.

El avistamiento fue registrado por integrantes del Club de Observadores de Aves de Saltillo, del Museo de las Aves de México, quienes destacaron la relevancia ecológica de este cuerpo de agua. Aunque a simple vista el sitio es percibido como un parque recreativo, especialistas subrayan que su lago representa un recurso vital para aves migratorias que recorren largas distancias y requieren puntos seguros para descansar y alimentarse.

