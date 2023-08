A lo Rubiales, la dueña de un caballo besó a su jinete tras ganar carrera (video)

Este fin de semana, el joven jinete Sean Kirrane sorprendió luego de conquistar la carrera del Grupo 1 en el Coolmore Wootton Bassett Nunthorpe Stakes a bordo del caballo Live in The Dream, hecho que le valió los aplausos del público y una efusiva celebración por parte de la propietaria del animal, Jolene De’Lemos, quien no dudó en besarlo en la boca producto de su algarabía.

El jinete de 23 años, nacido en Dublín, Irlanda, logró el que sin duda ha sido el éxito más importante de su prometedora carrera, pues no solo dominó la prueba de inicio a fin, sino que cruzó la línea de meta con más de un cuerpo de ventaja sobre su más cercano perseguidor.

Una vez concretada la gesta, algunos de los presentes bajaron a la pista para celebrar, entre los que se encontraba Jolene De’Lemos, quien sin consulta o previo aviso, planta un beso en la boca a Sean Kirrane estando su esposo a escasos metros de la escena.

La reacción de la dueña del caballo sorprendió al jinete, quien dicho sea de paso se embolsó 353 mil euros y solo alcanzó a esbozar una sonrisa nerviosa.

“Puedo decir con absoluta certeza que aún no lo he asimilado en absoluto. Todavía me siento como si hubiera ganado otra carrera, pero pasar por esa línea fue toda una sensación frente a caballos muy serios. Quería demostrar que soy un verdadero velocista de alto nivel y tengo que dar las gracias masivamente a los propietarios por mantener la fe en mí, principalmente”, dijo Kirrane tras la carrera en charla con ITV.

Pese a esa explicación, lo cierto es que esto ha causado polémica tras el caso del beso forzado de Luis Rubiales a Jennifer Hermoso.

Internautas han expresado que la mujer debería recibir el mismo trato que el dirigente del futbol español, ya que el beso tampoco parece ser consentido o esperado por parte del joven jinete.

Con información de medios