Rubiales no renuncia a presidencia en la RFEF; Jennifer Hermoso lo denuncia y niega que beso fue consensuado

“Aquí no se esta tratando de hacer justicia, es falso, se está ejecutando un asesinato social. Se me está tratando de matar. Más allá de mi situación personal, como español tenemos que hacer una reflexión de hacia dónde vamos” , explicó durante su discurso.

“En referencia a lo ocurrido en el día de hoy. Si bien es cierto que por mi parte no quiero interferir con los múltiples procesos legales en curso me siento obligada a denunciar que las palabras del Sr. Luis Rubiales explicando el desafortunado incidente son categóricamente falsas y parte de la cultura manipuladora que el mismo ha generado.

En relación a la acción en donde cargó a una futbolista de la Selección, Rubiales aseguró: “y casi nos caemos y al dejarme en el suelo nos abrazamos (...) me subió en brazos y me acercó a su cuerpo y le dije olvídate del penalti, me contestó eres un crack y yo le dije ¿un piquito? Ella dijo, vale. Se despidió con un último manotazo en el costado y se fue riendo. Esa es la secuencia de todo” .

Por último y no menos importante, el delantero del Real Betis y constante en la Selección Española, Borja Iglesias, anunció que no volverá a vestir la playera de su país luego de la decisión que tomó Luis Rubiales.

“Vestir la camiseta de la Selección Española es de lo más grande que me ha pasado en mi carrera. No sé si en algún momento volveré a ser una opción, pero he tomado la decisión de no volver a la Selección hasta que las cosas cambien y este tipo de actos no queden impunes”.

