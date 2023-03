“Simplemente, le vengo a pedir el apoyo al Gobernador de Tamaulipas, para que me apoye en continuar con la investigación de este caso, yo lo estoy haciendo porque perdí a una pareja, un padre para mis hijos, un apoyo para mí, un abuelo y un apoyo para la sociedad, entonces yo quisiera esclarecer su muerte porque ha pasado un año y no ha habido avance alguno, quisiera más que nada el apoyo del Gobierno” , apunta Martínez al entregar el oficio de petición.

“Le pedimos, por favor, que ordene a la Fiscalía que coopere con la Federación, que abra el expediente a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y que permita a quienes no tienen intereses ocultos que investiguen el homicidio;

La mujer se encontraba con acompañada de Bryan LeBarón y la activista Frida Guerrera, quienes se pronunciaron al respecto. “¿Qué pasó realmente? Si no hubiéramos levantado la voz para que lo buscaran, no hubieran dicho nada, hubiera guardado silencio, lo que queremos es que (la Fiscalía de Tamaulipas) hagan su trabajo”, exigió Guerrera; mientras que LeBarón afirmó que “la muerte de ‘El Mijis’ no puede quedar impune porque sería un mensaje muy grave para nosotros como activistas y para la sociedad en general”.

Cabe destacar que el pasado 31 de enero de 2022, Pedro César Carrizales Becerra “El Mijis” desapareció, la Fiscalía tamaulipeca mencionó que había fallecido en un accidente automovilístico 3 días después de no ser localizado.

De acuerdo con el documento entregado a Villarreal, la Fiscalía de Tamaulipas tuvo 365 días para corregir la versión sobre la muerte de Carrizales. “Por eso es que durante un año guardamos silencio y oramos cada día, nos aferramos a las fotos para borrar la imagen de lo que nos dejaron de él y cada recuerdo”, se lee en el oficio.