La muerte de Octavio Ocaña, el famoso ‘Benito’ de la serie de comedia ‘Vecinos’, conmocionó al mundo del espectáculo en el país, hace ya más de un año, y aunque en su momento la Fiscalía del Estado de México aseguró que se trató de un suicidio, un nuevo peritaje independiente reveló que su fallecimiento fue por asesinato.

Luego de que su familia solicitara un peritaje independiente tras los notificados y determinados por la Fiscalía del Estado de México, se ha informado que el actor Octavio Ocaña habría recibido un disparo cuando se encontraba tirado sobre la carretera, contrario a lo concluido luego de su sensible muerte, el pasado 29 de octubre de 2021.

Aunque se aseguró que el actor que dio vida a “Benito” había atentado contra su vida con un arma calibre .380, el estudio independiente reveló que no hay huellas en el arma de fuego que confirmen el “uso, tenencia y manipulación por parte del occiso”.

El peritaje fue realizado por encargo de la familia de Ocaña y en el análisis químico no se encontró plomo, antimonio o bario, que indiquen que el joven haya accionado el arma de fuego.

“No realizó ninguna acción tendiente al suicidio”, establece el documento de los especialistas, que recabaron información con base en inspecciones, actas médicas y dictámenes periciales de la carpeta de investigación.

El asesinato se habría producido por un arma superior al calibre .380, de acuerdo con el peritaje, en el que se informó que la muerte de Ocaña ocurrió después de que se le disparara en la parte externa del vehículo en el que se trasladaba.

Después de pedirle que descendiera del automóvil y se colocara boca abajo en la carpeta asfáltica, le habrían disparado a una distancia aproximada de un metro en la cabeza.

La familia del actor de “Vecinos” ha exigido justicia desde el hecho y han dudado de la versión que aportó la Fiscalía del Edomex.

¿Quién fue Octavio Ocaña?

Ocaña, tenía 22 años. Y aunque trabajó en otras producciones Lola... Érase una vez (2007), La familia P.Luche (2007), Hermanos y detectives (2009); Te doy la vida (2020); La mexicana y el güero (2020); entre otras, su personaje emblemático fue Benito Rivers, el mismo actor durante una entrevista comentó que Benito cambió su vida y que no lo llamaba por su nombre real, sino por el que tenía en la serie, situación a la que se acostumbró.

“Yo ya soy Benito, la gente en la calle me llama así y creo que más bien me he tenido que adaptar a que me llamen por ni nombre, Octavio, porque toda la vida me han dicho Benito”, afirmó el mexicano.

La actuación llegó a su vida a temprana edad, seis, justamente con Benito, y aprendió a manejarse ante las cámaras con los consejos de sus compañeros. “Cuando empecé a trabajar no sabía ni decir la ‘r’, me enseñaron a actuar todos los compañeros y ahora somos una familia”, contó.

Su catapulta con el personaje se da cuando conoció al productores de Vecinos, Elías Solorio, y al actor Eugenio Derbez, quienes en ese entonces grababan La familia P.Luche.

“Me encontré a Eugenio y le dije: Tú eres el que sale como el Longe Moco, como fan y lo imité y le llamó la atención. Le dijo a mi papá que me llevara al ‘casting’, y yo dije que quería ganar dinero y actuar, me llevó y me quedé”, dijo Ocaña.

En el mismo diálogo, el actor contó que hace poco se enteró cómo fue su proceso para ser el niño de la comedia, ya que se sometió a dos pruebas, la primera en el Estadio Azteca y la segunda en la casa de Derbez.

“César Bono (actor y comediante) y Solorio me contaron que para la última prueba ya me habían elegido pero audicioné con dos niños más. A César se le acababa de morir un amigo que se llamaba Octavio y él pidió que yo estuviera con él porque éramos narizones y le recordaba a su amigo”, relató Ocaña.

Bono da vida a Frankie Rivers, padre de Benito en la serie. Bono también fue fundamental para que Ocaña consiguiera su personaje del niño.

Ocaña, cuando tuvo 11 años, dejó Vecinos, luego de tres temporadas, y se dedicó a estudiar y al fútbol. En la universidad tenía planes de seguir Ingeniería mecánica automotriz, sin embargo nuevamente retomó la actuación y retornó para la temporada 10 de Vecinos, como Benito pero ya adulto.