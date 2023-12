‘Acaricia’ Claudia Sheinbaum el 50% en encuesta Enkoll para El País; Samuel estaba creciendo

CDMX.- Una encuesta de la casa Enkoll para el diario español El País ubica a Claudia Sheinbaum, aspirante presidencial de Morena a la Presidencia de la República, como la mejor posicionada para el proceso electoral del 2024, en el que se eligirá al sucesor o sucesora del presidente Andrés Manuel López Obrador.

La abanderada de Morena sobrepasa por 25 puntos al segundo lugar, el cual es ocupado por la senadora con licencia, Xóchitl Gálvez Ruiz, quien se apunta 23 puntos porcentuales después de oficializar su precandidatura.

TE PUEDE INTERESAR: INM suspende traslados y expulsiones de migrantes por falta de dinero

El tercer escalón está ocupado por Samuel García Sepúlveda, gobernador de Nuevo León, con 17 puntos porcentuales. El mandatario neoleonense se bajó recientemente de la contienda ante una crisis de gobierno en la entidad.

Ante esta situación las precandidatas podrían capitalizar los puntos porcentuales que sumó Samuel García antes de su salida, salvo que Movimiento Ciudadano, partido en el que se postuló, defina a un candidato que iguale en porcentaje al regio y les permita recuperar esas preferencias.

De los puntos porcentuales, el 5 por ciento dice que prefiere no votar por alguno de los perfiles expuestos en la encuesta de Enkoll, mientras el 6 por ciento manifiesta no saber o no respondió.