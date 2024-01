Activistas exhiben cuarteaduras en pilotes del Tramo 5 del Tren Maya

”Aquí es muy normal que las casas, que las varillas sin tratamiento se oxida, se bote el concreto y lo primero que pensé es que el óxido va a afectar el manto freático, pero hablando con ingenieros nos aclaran que esto se debe a la compresión, a que no están bien puestas las columnas y por eso se está fracturando. No lo sé, lo dejo en manos de los ingenieros, ahí está el reporte del daño, lo que sí sé es que las columnas nuevas que van a sostener un tren no se tendrían que ver así”, agregó.

”Logramos pasar a la zona donde estaba la Dama Blanca y cuando salimos de la selva me encuentro con todos estos pilotes nuevos, y lo primero que veo es que (están) todos cuarteados, ya estaba desprendido el recubrimiento. El pilote que estaba junto también está roto y el de al lado también y el de un poco más allá también, es un fenómeno que está sucediendo, no es una excepción”, dijo vía telefónica.

”Prometieron no perforar para proteger las cuevas y cenotes. nos mintieron!!!! ¿Qué necesidad de destruir? ¿De hacer todo mal? Ah, sí!! Para robar!! No son iguales, son peores que los de antes”, afirmó en su cuenta de X .

”Esos pilotes no son para proteger a los cenotes, los cenotes no necesitan columnas, son para proteger al tren. Destrozaron por completo alrededor de la Dama Blanca, rompieron una de las bóvedas, hicieron un pozo, otros vestigios arqueológicos que estaban junto desaparecieron. Guardianes, otra cueva que estaba un poco más hacia el lado de Puerto Morelos, también fue destruida. Decir que no son afectados sólo porque pusieron pilotes es pura hipocresía, salvar un agujero no es salvar un cenote. Hoy son prácticamente mausoleos”, dijo Urbina, fundador del proyecto Cenotes Urbanos.