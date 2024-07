Acusa AMLO ‘plan con maña’ del Poder Judicial para quitar a Morena mayoría calificada

CDMX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó de una “maniobra politiquera” que se pretenda ordenar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) nombrar a dos magistrados vacantes y aseguró que tiene como fin quitarle a Morena y sus aliados la mayoría calificada.

“¿Para qué quieren nombrar esos dos? ¿De cuándo acá al juez le importa que esté integrado el Tribunal?”, cuestionó hoy durante su conferencia de prensa mañanera.

El mandatario también respaldó la solicitud de juicio político contra el juez Rodrigo de la Peza López, quien ordenó y fijó un plazo de 24 horas a la magistrada presidenta del TEPJF, Mónica Soto, para proponer a los magistrados electorales a ocupar los dos lugares vacantes en la Sala Superior, encargada de calificar la elección federal.

“Es una maniobra politiquera, un juez que no tiene facultades le pide al Tribunal que nombre a dos magistrados que hacen falta de nombrar, y por diferencias no se han nombrado, y quedan cinco”, aseveró López Obrador.

El Presidente aseguró que se trata de un “plan con maña” del bloque conservador que pretende nombrar a dos magistrados afines para poder lograr la mayoría en el órgano jurisdiccional electoral y con ello impedir que Morena tenga en el Congreso la mayoría calificada obtenida en las urnas.

“Todo es un plan con maña porque los dos (magistrados) que quieren imponer son del bloque conservador y entonces tendrían mayoría en el Tribunal y podría cancelar la elección”, aseguró el presidente.

Añadió que no se trata de una exageración suya porque acusó que “lo que más añoran es que se aplique una fórmula que no está en la Constitución para que no haya la supuesta sobre representación, y Morena y sus aliados no tengan mayoría calificada en la Cámara de Diputados y no pueda reformar la constitución”.

La Sala Superior del TEPJF es la encargada de hacer el cómputo final de la elección presidencial y declarar o no su validez, sin embargo, de acuerdo con el artículo 167 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, requiere “sesionar con la presencia de por lo menos seis de sus integrantes”.

Hasta la fecha, el Tribunal cuenta con sólo cinco de sus siete integrantes porque el Senado se ha negado a nombrar a los dos faltantes.

‘¡YA BASTA DE QUE ESTÉN PISOTEANDO LA CONSTITUCIÓN!’

Sobre el juez Rodrigo de la Peza López, el mandatario reiteró que éste carece de facultades para ordenar el nombramiento de los magistrados, pues aseguró que de acuerdo a la Constitución debe resolverlo el Tribunal electoral.

En ese sentido respaldó la propuesta de la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, quien hizo a la Cámara de Diputados una solicitud de juicio político contra De la Peza.

“Cuando dice la secretaria de Gobernación que va a interponer una denuncia para juicio político, claro que está bien. ¡Ya basta de que estén pisoteando la Constitución!”, manifestó.

El Presidente una vez más atacó a los jueces quienes, aseguró, “se atreve a violar a pisotear la Constitución porque se sienten protegidos por los de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y los de la Corte se sienten protegidos, porque tampoco son los que mandan, en esto hay nivelitos, arriba hay otros”.