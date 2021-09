Acusaciones de defraudación fiscal son un montaje, asegura exgobernador de Aguascalientes

Aguascalientes, Ags. Luego de que fue vinculado a proceso en libertad por defraudación fiscal equiparada, el exgobernador del estado de 2004 a 2010, Luis Armando Reynoso Femat respondió en sus redes sociales al asegurar que todo ello ya prescribió, y que es un “montaje” del ex titular de la extinta Procuraduría Estatal, Felipe Muñoz Vázquez en el sexenio del priista, Carlos Lozano de la Torre (2010-2016).

En su perfil de la red social Facebook, así como en Whatsapp, Reynoso Femat externó: “Lo que está saliendo en medios simplemente es el resultado de una auditoría por el año 2012, 13 y 14, que para mi punto de vista están prescritos porque es de más de cinco años y eso lo fraguó el entonces procurador de justicia de Aguascalientes, Felipe Muñoz, hizo todo lo posible para que en su tiempo se hiciera algo en contra mía, no lo logró. Después fue nombrado subprocurador de la Procuraduría General de República en tiempo del Peje, sin embargo no duró mucho precisamente por sus antecedentes, porque es un gángster y ese gángster ya no pudo hacer más”.

Acto seguido el también exalcalde de esta capital, entre 1999 y 2001, añadió que no tiene temor por la privación de su libertad, y que “simplemente vamos a esperar que no tengamos que pagar nada porque la razón jurídica nos asiste”.

Este domingo, el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio con residencia en Aguascalientes, consideró que existían los elementos suficientes para vincular a proceso a Reynoso Femat, en virtud de que consignó ingresos menores a los realmente obtenidos conforme a su actividad comercial registrada ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Asimismo, el juzgador determinó que la defensa no desvirtuó los datos de prueba aportados por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), mismos que sustentaron la imputación contra el ex gobernante.

En los comicios pasados, Luis Armando Reynoso contendió por la alcaldía capitalina por el partido Fuerza Por México y solo alcanzó el 1.9% de la votación. Como es sabido, a nivel nacional este instituto político perdió su registro.

Finalmente manifestó que “entonces hay discrepancias en las auditorías porque ellos dicen que debo un peso, pero yo digo que debo menos de un peso”, remató.