Acusado de abusar de niña en Edomex ‘es un riesgo’, afirma madre; señala que desconocen su paradero

Agregó que el proceso, iniciado hace dos años, ha sido extenuante y agotador para ella y sus dos hijas. Pese a esto, dijo estar tranquila, pues las pequeñas están con ella.

“Es inevitable que no haya una consecuencia, que no haya una afectación en el tema emocional. Las tres estamos afectadas, obviamente, porque ha sido un proceso difícil, sin embargo, a pesar de lo difícil, mi hija no puede dimensionar la magnitud del problema, de lo que vivió... Sabe efectivamente que pasó algo malo, se siente avergonzada, siente miedo a su agresor, pero se está trabajando ya con sus psicólogos para poder aprender a vivir con esto que sucedió, sin embargo, sabemos que es algo que no vamos a olvidar jamás, pero vamos a tratar de llevarlo de la mejor manera. Puedo decir que están bien, porque están conmigo”, aseguró.

Sobre la reunión que sostuvo con representantes del Poder Judicial de Atizapán de Zaragoza, Victoria señaló que quedó con buen sabor de boca, pues las autoridades se comprometieron a apoyarla en la apelación del caso y en la revisión detallada de la carpeta de investigación, la cual afirmó, ha sido manipulada.