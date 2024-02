¿Quién tiene la razón?, ‘queman’ a juez que absolvió a presunto abusador de niña de 4 años, en el Edomex

Explicó que “el fallo contraviene el interés superior de la niñez, que tiene que ser un principio de ejecución, pero también un principio de prioridad al momento de las acciones judiciales. Va en contra también de lo que señala el artículo 1 de la Constitución donde se estipula que los derechos humanos deben ser garantizados sin discriminación y en este caso es claro que no se dio un trato adecuado a una niña por motivos de edad, dado que, según el juez, no pudo otorgar los suficientes elementos sobre en qué contexto preciso de lugar y tiempo se habría dado la agresión”.

La madre le reclama al juez: “¿en dónde quedan los derechos de mi hija?, ¿en dónde está la protección? Porque la niña no supo la dirección, porque la niña no supo con exactitud el horario, ¿era la responsabilidad de mi hija de 4 años saber el horario?, ¿en serio?, explíqueme juez por favor”.

Y le reclama que si porque la menor de 4 años no sabía la dirección exacta ni el horario de los presuntos tocamientos, el hombre fue absuelto . El juez solo atina a responder que la sentencia aún no está firme y puede ser impugnada.

¿QUÉ PASÓ EN LA AUDIENCIA CON EL JUEZ DEL EDOMEX?

Todo transcurrió cuando el juez dio a conocer la sentencia absolutoria en contra de Alejandro “N” acusado de abuso sexual de una niña de 4 años y la madre de la pequeña solicita la palabra.

“De verdad su señoría, usted es padre, que hubiera hecho usted si fuera su hija a los cuatro años de edad que abusan de ella y que todas las pruebas de peritos lo dicen, de verdad nada más por decir que no fue la dirección, que no nos consta, yo no estuve ahí, el papá la llevó, el papá la llevó, yo no”, reclamó la mamá.

La resolución se dio a conocer el 15 de febrero en los juzgados de Control y Juicio Oral de Barrientos.

“Persiste el abuso sexual de mi hija por qué eso no tiene validez, es un abuso sexual y lo tiene, lo representa en todas las pruebas de peritos y nada más por una dirección. Es en serio su señoría, ¿es en serio? Si fuera su hija que hubiera hecho usted, por una dirección hubiera soltado al agresor, por una dirección que no me correspondía a mi saber exactamente qué hora y que día, ¿usted hubiera liberado al agresor de su bebé? Tenía 4 años de edad su señoría 4, por qué tenía que saber con exactitud el horario, la niña le dijo que fue la noche que traía pijama, le bajó el cierre hasta los pies y que la manoseo, la tocó, todos los dictámenes coinciden con el tocamiento su señoría”, abunda la madre ante el silencio del juzgador.

El juez del Edomex solo atina a decir que la sentencia no es firme y que la defensa de la víctima puede recurrir la decisión.

TE PUEDE INTERESAR: Liberan a Aleska Génesis; juez determina que no había pruebas para procesar a la modelo