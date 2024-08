Acusado de llevar a ‘El Mayo’ y Joaquín Guzmán a EU, exige a AMLO ‘limpiar’ su nombre

Larry Curtis Parker exigió al presidente Andrés Manuel López Obrador ‘limpiar su nombre’ tras haber sido señalado por el Gobierno de México como el piloto que trasladó a Ismael ‘El Mayo’ Zambada y Joaquín Guzmán López a Estados Unidos.

Tras la detención de ambos narcotraficantes, en la conferencia ‘mañanera’ del 26 de julio, Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad, señaló a Curtis Parker como el piloto responsable de haber hecho el vuelo que llevó a ambos capos. La funcionaria dijo que el vuelo salió de Hermosillo, Sonora, aunque después el Gobierno de Estados Unidos reveló que la aeronave en realidad despegó de Sinaloa.

“El plan de vuelo indica un piloto a bordo de nombre Larry Curtis Parker, con la licencia respectiva. Y el gestor, en compañía del piloto, de Larry Curtis Parker, presentó también su pasaporte, el nombre está arriba”, explicó la funcionaria.

Sin embargo, se trata del hombre equivocado debido a que, según la columnista de Reforma, Peniley Ramírez, el gobierno mexicano señaló de forma errónea a Curtis Parker, quien en realidad es un empresario estadounidense que viajaba a México frecuentemente para cazar.

Larry Curtis Parker respondió un cuestionario al noticiero de Azucena Uresti para revelar lo ocurrido el día de la detención del narcotraficante.

Curtis lo calificó como ‘un día normal’. “Cuando llegué, las autoridades del aeropuerto me registraron, me dieron el plan de vuelo y me escoltaron hasta el avión como siempre. Nada fue diferente. He hecho esto muchas veces”, agregó.

Tras los señalamientos de las autoridades mexicanas como el piloto del avión Cesna en el que ambos narcotraficantes llegaron a Estados Unidos, Larry Curtis vio la publicación en redes y pensó que era una broma en la que lo inculpaban.

“Busqué en internet y encontré muchas historias sobre el arresto y muchas de ellas me mencionaban como el piloto. Empecé a recibir llamadas telefónicas de mis amigos en México”, agregó.

Después lo buscaron periodistas para preguntarle sobre su participación en lo ocurrido y de esa forma se enteró de las indagaciones sobre el arresto de ‘El Mayo’. “Supuse que la investigación demostraría que no tuve absolutamente nada que ver con el incidente”, añadió.

Larry Curtis aseguró que, hasta el momento, no ha hablado con ninguna autoridad mexicana y durante este tiempo no se ha desmentido su participación en lo sucedido, por lo que el empresario hace esta petición a Andrés Manuel López Obrador:

“Le pediría al presidente que limpie mi nombre y reconozca públicamente que no tuve nada que ver con el incidente. Amo al pueblo mexicano y al gran estado de Sonora”.

Curtis Parker consideraba construir una casa en dicho estado por su afición a la caza y a la pesca. Sin embargo, ahora no está seguro de lo que hará, pero en este momento no tiene planes de regresar a México.