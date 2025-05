$!Valeria Márquez habría responsabilizado a su expareja si algo le llegara a pasar a ella o a sus familiares

ASESINATO DE VALERIA MÁRQUEZ OCURRIÓ DURANTE TRANSMISIÓN EN VIVO

Valeria Márquez se encontraba realizando una transmisión en vivo a través de su cuenta de TikTok cuando fue atacada. De acuerdo con los reportes preliminares, un hombre armado ingresó al establecimiento “Blossom The Beauty Lounge”, ubicado sobre la avenida Servidor Público en la colonia Real del Carmen, en el municipio de Zapopan. Según testigos, el individuo habría simulado ser un repartidor, confirmó la identidad de la joven y le disparó.

El incidente fue captado en tiempo real por sus seguidores en TikTok, quienes observaron el momento en que la transmisión fue interrumpida abruptamente por los disparos. Las imágenes del ataque comenzaron a circular en diversas plataformas, generando una ola de indignación y conmoción.

AUTORIDADES INVESTIGAN COMO FEMINICIDIO LA MUERTE DE VALERIA MÁRQUEZ

Tras el reporte al número de emergencias 911, elementos de la Policía Municipal y paramédicos acudieron al lugar. Al llegar, confirmaron el fallecimiento de la víctima. En su comunicado oficial, la Fiscalía del Estado de Jalisco indicó que el caso se está investigando conforme al protocolo de feminicidio, con el objetivo de esclarecer los hechos y localizar al o los responsables.

Peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses realizaron el levantamiento de indicios en el lugar del crimen, mientras que el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia correspondiente.

SEGUIDORES SEÑALAN A EX PAREJA DE VALERIA MÁRQUEZ COMO POSIBLE CULPABLE DEL ASESINATO DE LA INFLUENCER

Tras conocerse el asesinato, diversas publicaciones comenzaron a circular en redes sociales en las que se señalan posibles antecedentes de violencia de género en la vida de Valeria Márquez. En particular, seguidores de la influencer compartieron capturas de pantalla de mensajes presuntamente publicados por ella misma en su cuenta oficial de Instagram, en los que hacía referencia directa a su expareja como una figura que representaba un riesgo para su seguridad y la de su familia.

En una de las capturas difundidas, Márquez habría escrito:

“Fue mi actual pareja con la cual vivía, por eso digo que es mi ‘ex’. Y hago responsable cualquier cosa que me llegue a pasar a mí y a mi familia, esa persona. Hasta si me tengo que salir de la ciudad.”

Otras publicaciones muestran mensajes en los que Valeria relataba que le fue prohibida la entrada a un antro de Zapopan presuntamente por órdenes de su expareja:

“¿Por qué no le gustó al muñeco que yo llegara a divertirme?”, y “Me dijeron ‘por favor salte porque no sabes cómo se pone él, no me quiero meter en problemas con él’”.

Adicionalmente, circula en redes una conversación vía WhatsApp en la que se lee un presunto mensaje del hombre en cuestión:

“Para que aprendas a hacerme caso... no conoces mis peores lados... y no quiero ir demostrándolo”, así como “Me haces hacer cosas que no quiero”.