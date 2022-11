La popularidad de Paco fue tal que hasta tuvo ofrecimiento para aparecer en La Rosa de Guadalupe de Televisa.

Sin embargo, un nuevo vendedor infantil se ha hecho viral en las redes sociales pues Isaac, se ha popularizado y hasta ha sido bautizado como el mejor vendedor de pays del mundo por su forma de vender el producto.

El video de Isaac compartido en redes sociales se ve cuando un hombre lo llama y le pide mostrar el producto y en eso comienza a hablar como si un operador de call center le contestara.

El niño dice que acepta “transferencias por celular” y si el producto no cumple con las exigencias del comprador, precisa: “si no le gusta no me lo paga”.