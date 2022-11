¡Adiós al Dr. Simi!... Fallece Arturo Martínez Aviña, quien diera voz al famosos personaje

A través de redes sociales se dio a conocer la noticia, aunque no se mencionaron las causas específicas. La cuenta de Twitter del canal del Dr. Simi lamentó el deceso.

“No es fácil decir adiós a un gran amigo, compañero y maestro. Gracias por tu talento, generosidad, alegría y buen humor. Que Dios te bendiga”

“Tu apoyo, ingenio y creatividad fueron inspiración constante para quienes te admiramos como un hombre íntegro, respetuoso y discreto. Tu intención de trabajar por un México mejor seguirá entre nosotros. Llevamos en nuestros corazones tu legado amable, serás recuerdo permanente. Hoy, el cielo recibe tu alegría, al ritmo de una hermosa canción que tú compusiste”, agrega.

Por su lado, la cuenta de Farmacias Similares escribió: “Ya eres una estrella que brilla en el cielo. ¡Adiós, maestro Arturo! Q.E.P.D.”. Al momento, se ha ha revelado cuál fue la causa del deceso.

La voz de Martínez Aviña se podía escuchar en las múltiples campañas publicitarias de las Farmacias Similares, tanto en radio como televisión y recientemente en sus campañas mediante web, las cuales suelen cerrar con el famoso slogan de la empresa: “Lo mismo, pero más barato”.

Además, su voz aparece en ‘Mundo Simi’, el programa en que el protagonista era el querido Dr. Simi que pasa por las mañanas en televisión abierta por la señal de Azteca Uno.

La moda del Dr Simi

En semanas anteriores se ha vuelto tendencia el Dr Simi, específicamente el peluche de dicho personaje, el cual ha vuelto viral gracias a que se ha utilizado en muchos conciertos, para ser aventado a los escenarios, como un símbolo de afecto con las bandas o cantantes que dan conciertos en el país.

La figura característica de una cadena de farmacias especializadas en medicamentos genéricos ha sido el nuevo “regalo ideal” para todo tipo de artistas, desde músicos hasta standuperos, ha sido lanzado en diversos eventos, entre ellos Coldplay, The Strokes, Maroon 5, The Killers, The Cure, Mac DeMarco, Rosalíay Rammstein.

Así mismo, el peluche de Dr Simi, ha sido lanzado en conciertos internacionales, fuera del país, siendo uno de los más recientes el de Lady Gaga en Toronto, Canadá, lo cual causó mucha polémica, pues dicho personaje golpeó en la cara a la cantante mientras realizaba su presentación en el escenario.

Incluso se habla de que el Dr Simi, realizó presencia como parte de las ofrendas hacia la Reina Isabel II, afuera del palacio de Balmoral. Algo que no ha sido confirmado, pero tampoco desmentido, puesto que algunos usuarios afirman que se trata de un montaje, mientras que otros aseguran que se trata de un peluche real.