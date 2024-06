Admite AMLO ‘fallas’ y ‘errores’ en su administración

CDMX.- En su conferencia matutina el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que a lo largo de su administración se presentaron “errores” y que todavía “falta mucho por hacer”, pero prefirió no entrar en detalles para no dar argumentos a sus adversarios.

“Consideramos que hemos puesto las bases, se ha avanzado bastante, pero falta mucho por hacer. No puedo hablar puntualmente de las fallas, que desde luego los tuvimos, se cometieron errores pues somos humanos”, mencionó.

TE PUEDE INTERESAR: Anuncia Sheinbaum a José Peña Merino para su gabinete... será titular de la nueva Agencia de Transformación Digital

“El precisar sobre los errores y las fallas, eso se lo dejamos a nuestros adversarios, ese es su trabajo, se dedican a eso, ya sería el colmo que les haga el trabajo”, señaló en “La Mañanera”.

A pocos meses para que concluya su gobierno, el presidente dijo estar muy contento porque el gobierno de la próxima presidenta, Claudia Sheinbaum, representa la continuidad del proyecto de transformación del país.

López Obrador descartó que la morenista vaya a tener problemas para gobernar, porque ya quedaron sentadas las bastes del proyecto de la Cuarta Transformación y aseguró que son irreversibles.

“Ya está muy claro que no se deben condonar impuestos, eso es irreversible; ya está muy claro que no se debe permitir la corrupción, irreversible; ya está muy claro que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre; que el gobierno tiene que actuar con austeridad republicana, eso es irreversible; ya está muy claro que el gobierno representa a todos, a ricos y pobres; que el gobierno no puede ser un comité a servicio de una minoría rapaz”, puntualizó.

El presidente calificó a Sheinbaum como una “giganta”: Es una mujer muy inteligente, preparada, con mucha experiencia, sensible, honesta, fue lo mejor que le pudo pasar al país en este tiempo”.

NO VE RIESGOS

Andrés Manuel López Obrador afirmó que la reunión que sostuvo la semana pasada Jane Fraser, directora global de Citigroup, con Rogelio Ramírez de la O, titular de Hacienda (SHCP) y con Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa, fue de buenos resultados.

Fraser le manifestó al titular de Hacienda que la institución bancaria mundial no encuentra ningún riesgo en el proceso de transición y “ven muy bien la economía de México”.

López Obrador consideró que no se presentarán problemas y “no va a haber ningún sobresalto”, al contrario, consideró que habrá una transición tersa “como no se había visto en mucho tiempo”.

TE PUEDE INTERESAR: Informa SSPC: 121 candidatos electos cuentan todavía con seguridad

“(Los directivos de Citigroup) estaban muy interesados en hablar con el secretario de Hacienda y hablar con la presidenta electa. Entonces me informó Rogelio que platicaron, el fin de semana también me comentó algo la presidenta electa, están muy contentos, muy confiados en la transición”, enfatizó.

“No va a haber ninguno sobresalto, nada, están muy bien las finanzas públicas. Está muy bien la recaudación, sigue llegando la inversión extranjera, no hay ningún riesgo de devaluación del peso”, añadió.