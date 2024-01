Admite gobernadora de Edomex grave problema de extorsión; anuncia fuerte operativo

La Gobernadora de Edomex, Delfina Gómez, admitió que la problemática de extorsión en el Estado es grave, por lo que anunció un operativo “en serio” para frenar este delito.

“Yo creo que sí es grave porque no se le había dado la atención debida, ahorita estamos en las mesas de seguridad tanto Guardia Nacional, Ejército y lo que es la Policía estatal, lo que es Seguridad Ciudadana, estamos en eso”, dijo en entrevista con medios.

Ayer la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, advirtió que la extorsión azota principalmente a Edomex y Guerrero. Incluso hasta en los vendedores de pollo.

Gómez comentó que su Gobierno alista un operativo en coordinación con la Federación para combatir la extorsión.

“Ahorita se está trabajando de manera muy coordinada, algo que también ha ayudado mucho es que hay coordinación entre Policía Estatal y lo que es Sedena, Guardia Nacional y la Fiscalía, que agradezco mucho, ha habido muchas detenciones que en su momento no se habían hecho, vamos en serio en la situación de acabar con esta condición, que sabemos, y eso hay que dejarlo claro, no es fácil, también no queremos prometer algo que no”, dijo.

“Los ciudadanos exigen y piden lo que por derecho les corresponde, que es seguridad, que es atención, pero algo que me emociona mucho y agradezco mucho es la confianza que está teniendo la gente (en su gestión) y que no duden que vamos con todo, en el sentido de quitar la corrupción, de darle la atención y atender sus necesidades, porque es lo que inicia, con esa falta de atención”, consideró.

La Mandataria indicó que el Presidente Andrés Manuel López Obrador está atento al tema de las extorsiones.

“Sí, él está muy atento, de forma permanente, estamos con esa atención, además él lo que nos ha pedido es que se atienda a la gente, que se vea la situación de seguridad al cien por ciento, con todo, contra la corrupción”, añadió.