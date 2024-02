Advierte AMLO que si no hay trato respetuoso no irá a Cumbre de Norteamérica en Canadá

CDMX.- En si conferencia de prensa el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no acudirá a la Cumbre de Líderes de América del Norte en Canadá si es que no se da un “trato respetuoso”. Esta declaración ocurre en medio de la polémica por la intención del Gobierno de Justin Trudeau de pedir visados de turismo a los visitantes mexicanos.

“Si no hay un trato respetuoso, no participo. Además, ya me faltan nada más siete meses (para dejar la presidencia), y no me gusta viajar mucho”, compartió el mandatario federal.

TE PUEDE INTERESAR: Designa AMLO a Bertha Alcalde Luján como nueva directora del ISSSTE

“Me gusta viajar aquí a Palenque, aquí sí me siento muy bien, de salud y de ánimo. Aquí hay muy buenas vibras”, mencionó en “La Mañanera”.

López Obrador asegura que en Canadá ocurre el mismo fenómeno que en Estados Unidos y caen en el mismo pensamiento. “Se les hace muy fácil decir: la culpa es de México”, expresó el presidente.

El jefe del Ejecutivo señaló: “ahora Canadá está en lo mismo, están queriendo tomar medidas en contra de México, lo lamentamos mucho, se está en una negociación para que se llegue a un acuerdo de que nosotros podamos controlar los flujos migratorios de Canadá, como siempre lo hemos hecho”.

“Y hemos actuado con ellos de manera generosa, con el Gobierno del primer ministro Trudeau, pero ya estaban a punto de aplicar medidas unilaterales, ahora precisamente que son las elecciones en México”, añadió.