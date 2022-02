Agresores de Lourdes Maldonado recibieron pago de 5 mil dólares, revela fiscal de Baja California

Ricardo Iván Carpio Sánchez informó que los detenidos por el crimen de la periodista recibieron esa cantidad, y que espera que cooperen con las autoridades: “ Hasta el momento no se sabe cuál fue el motivo del asesinato de la comunicadora de Baja California, ya que los implicados aludieron que no tenían nada personal con la periodista ”, dijo el funcionario en entrevista con Azucena Uresti.

“Estoy seguro que algunos de ellos cooperará, el caso es sólido en su contra”, apuntó el titular de la Fiscalía de BC.

Asimismo, se dijo que continúan las indagatorias y no han descartado ninguna línea de investigación, pues “si bien, la investigación no ha presentado pruebas que los vinculen con el exgobernador de Baja California, no se puede descartar nada hasta el momento”, expresó Carpio.

