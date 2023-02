‘Ahí está tu regalito’; su ex le envió una bomba casera el 14 de febrero

Ixtepec, Oax.- ‘Laura’, así pidió ser llamada para cuidar su integridad, recibió una bomba casera de su expareja como regalo el 14 de febrero, y al denunciar, las autoridades de la Fiscalía de Oaxaca le dijeron que como no se encontraba “herida ni moribunda” era un delito de violencia familiar, en lugar de tentativa de feminicidio.

La expareja de ‘Laura’, de 33 años, llegó a su lugar de trabajo ubicado en el Mercado Central y le arrojó la bomba elaborada con ácido diciéndole que “ahí está tu regalito”, por lo que los comerciantes y clientes, así como elementos de la Policía Municipal fueron testigos de la tentativa de feminicidio.

Sin embargo, para las autoridades eso no fue suficiente para detenerlo, y solo emitieron una orden de restricción.

“Exijo la reclasificación del delito, el arrojarme la bomba casera es una tentativa de feminicidio, y exijo se aplique todo el peso de la ley; vivo amenazada”, afirmó.

Por la violencia que vivía y que consumía drogas, ‘Laura’ decidió separarse hace cinco meses de M.V.R. tras 12 años de matrimonio, y desde entonces ha recibido amenazas.

Inclusive, no es la primera vez que le arroja bombas, han sido dos ocasiones.

‘Una orden de alejamiento no me salvará la vida’

Al denunciar, a ‘Laura’ le dijeron que solo podían extenderle una orden de restricción, pero ella teme por su vida.

“Ya no vivo en paz, él no respeta la orden de restricción. Pido que lo encarcelen, la bomba que me arrojó traía ácido y otros materiales dañinos. No es la primera vez, y eso es tentativa de feminicidio, ese hombre quiere matarme”.

‘Laura’ afirmó que su expareja no acepta que lo haya dejado, “pero no había otra opción, su nivel de violencia creció desde que consume cristal”.

“Lo que me suceda hago responsables a las autoridades, porque se los estoy anticipando, este señor hará todo por matarme”.

Añadió que por la violencia que siguen viviendo, sus hijas también han sido víctimas de bullying en sus colegios.

Con información de Aristegui