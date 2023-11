Alcalde de Alabama se quita la vida tras ser expuesto vestido como mujer

“Bubba” Copeland, alcalde republicano de Smiths Station, pastor de la Primera Iglesia Bautista en la cercana ciudad de Phenix y padre de tres hijos, terminó con su vida alrededor de las 5 de la tarde del 3 de noviembre frente a los sheriffs que lo seguían durante un control de asistencia social, reportaron el The New York Post y The Daily Beast.

El hecho se produjo después de que se pidiera a la policía que hiciera un control y comenzara a seguir su coche. “Salió del vehículo, sacó una pistola ...”, dijo la oficina del sheriff.

El sitio de noticias en línea sin fines de lucro de Alabama, 1819, informó esta semana que Copeland había publicado en línea memes gráficos y fotografías explícitas de él mismo vestido con ropa de mujer.

El sitio de noticias compartió capturas de pantalla de la cuenta de Instagram y Reddit ahora eliminada de Copeland, donde publicó fotos y memes como una mujer, “Brittini Blaire Summerlin”.

“Lo que hago en mi vida privada no tiene nada que ver con lo que hago en mi vida santa”, dijo Copeland al periodista de 1819, Craig Monger.