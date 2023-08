Alcalde mata a perritos en Tangancícuaro, Michoacán; ‘pueden morder a alguien’, justifica

También puntualizó que no había nadie más en la vialidad cuando accionó su arma de fuego, contrario a la primera versión del dueño de Canela y Buba. Declaró que buscaba hablar con él, porque sus perros “pueden morder a alguien”, por lo que se dirigió a su vivienda.

“En cuanto estoy hablando de eso, se dejan venir los perros; el capitán me da su pistola y me dice: ‘cuidado, porque trae cartucho arriba’; me volteo, le hago un disparo al primer perro que viene de frente; más o menos le disparo a tres metros de distancia. El otro perro viene atrás, se me encasquilla la pistola en ese momento del segundo disparo, cerrojeo el cartucho y hago el otro disparo. Fueron dos disparos, exclusivamente”, dijo el presidente municipal.