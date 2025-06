‘Es indigno’: Alcaldesa de Los Ángeles rechaza señalamientos de Kristi Noem contra Sheinbaum

TE PUEDE INTERESAR: Donald Trump ‘frena’ redadas migrantes en Estados Unidos por ‘creciente impopularidad’: TNYT

ALCALDESA DE LOS ANGELES NO RECHAZA QUE PUEDA HABER REDADAS DURANTE JUEGO DE COPA ORO

En medio de la creciente tensión política derivada de las movilizaciones en apoyo a los migrantes latinoamericanos en varias ciudades estadounidenses, la alcaldesa también abordó las inquietudes respecto a posibles operativos migratorios durante eventos masivos, en particular el partido inaugural de la Copa Oro que se llevará a cabo en el SoFi Stadium, en el área metropolitana de Los Ángeles. El encuentro está previsto entre las selecciones de México y República Dominicana.

Bass indicó que no emitiría una recomendación explícita para que los ciudadanos mexicanos o personas de origen latinoamericano eviten asistir al partido. “No les voy a recomendar a los mexicanos que no vayan a apoyar a su selección”, aclaró. No obstante, agregó que no podía garantizar que no se realizarán redadas durante el evento. “Tampoco les puedo garantizar que no habrá redadas en el estadio”, puntualizó.