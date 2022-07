Aldo Fasci deja la Secretaría de Seguridad de NL; padece leucemia

Aldo Fasci anunció este miércoles que deja la Secretaría de Seguridad Pública de Nuevo León.

Fasci Zuazua, de 59 años, dijo que atenderá su salud. Se sabe que padece leucemia desde el 2009 y sus últimos exámenes no fueron favorables.

Gerardo Saúl Palacios Pámanes, actual Comisario General de Fuerza Civil de Nuevo León, será quien ocupe el lugar de Fasci en la secretaría de Seguridad.

“No me pienso morir de leucemia pero para eso necesito tratarme sí no sí me voy a morir”, dijo el funcionario el lunes pasado.