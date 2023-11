Alerta AMLO a la población, pide que tengan ‘mucho ojo’ durante precampañas para el 2024

“Si de por sí hay que estar pendientes y actuar de manera precavida, ahora más, porque, como dirían en Tabasco ‘y lo mejor es lo peor que se va a poner’, para que no nos asustemos, todos tranquilos”, expresó el mandatario federal.

“Van a ir cada vez más enseñando más el cobre, pero aquí tenemos formas de replicar y todos participamos, y prohibida la censura”, expuso el presidente.

Durante “La Mañanera” el mandatario aseguró que no perseguirá a nadie por los comentarios que puedan realizarse en su contra durante el proceso electoral del 2024.

“Si estamos aceptando hasta lo que ya se está convirtiendo en deporte nacional, de que me mienten la madre. No va a haber denuncias para nadie, ningún perseguido, no vamos, por ejemplo, a los reporteros de los medios, a la reportera de Televisa que dio la noticia de los 300 muertos o en Azteca no vamos a pedir quítenlos, no, no”, dijo el mandatario federal.