El grupo de científicos, en una publicación en la Science Advances no descarta la idea de que en los próximos días se efectúe una tormenta sobre el Pacífico, cerca de Hawái. A pesar de que no se tiene el dato exacto del día o la hora, las nubes se ubican cerca a la costa oeste.

En el proceso de la formación de la lluvia, las nubes tienen columnas de vapor que están acompañadas de vientos. En el caso de que se dé dicha tormenta, estos tendrían cientos de kilómetros de ancho y casi 2 mil kilómetros de largo.

Lo que quiere decir que el agua predominará y podría ser 26 veces mayor que la desembocadura del río Misisipi en el golfo de México.

La catástrofe que se avecina

Según el trabajo de Science Advances, si hoy se produjera una tormenta similar, hasta 10 millones de personas se verían desplazadas, las principales autopistas interestatales, como las 5 y 80, quedarían cortadas durante meses, y centros de población como Stockton, Fresno y partes de Los Ángeles quedarían sumergidos.

La supertormenta que se avecina, en realidad, una procesión rápida de lo que los científicos llaman ríos atmosféricos, será la prueba definitiva de las represas, diques y desvíos que California ha construido para apoderarse del poder de la naturaleza.

¿Afectará a México?

Los remanentes que genere la supertormenta en California, golpearían indirectamente a gran parte noroeste mexicano, en específico a estados como Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Chihuahua, con fuertes lluvias.

En interacción con el Monzón Mexicano, este fenómeno provocaría su intensificación y generaría intensas lluvias en este territorio del país.

Calentamiento global empeora las cosas

Actualmente, el calentamiento global no solo está empeorando las sequías y los incendios forestales. Debido a que el aire más cálido puede contener más humedad, los ríos atmosféricos pueden transportar mayores cargas de precipitación. Los estándares de diseño de infraestructura, los mapas de amenazas y los planes de respuesta a desastres que protegieron a California de las inundaciones en el pasado pronto podrían ser historia.

Swain y Huang le dieron a California un nuevo guión para lo que podría ser uno de los meses más desafiantes de su historia. Ahora comiencen los ensayos generales. “La madre naturaleza no tiene la obligación de esperarnos”, dijo Michael Anderson, climatólogo del estado de California. De hecho, la naturaleza no ha perdido tiempo probando las defensas de California. Y cuando se trata de riesgos para el sistema de agua, el dióxido de carbono en la atmósfera no es el único enemigo del estado.

La zona con mayor destrucción sería el Valle Central de California, incluyendo Sacramento, Fresno y Bakersfield, proyectan los autores del estudio. El Valle Central, que tiene aproximadamente el tamaño de Vermont y Massachusetts juntos, produce una cuarta parte del suministro de alimentos del país, según el Servicio Geológico de los Estados Unidos.

Esto supondría un costo 5 veces superior al del huracán Katrina, la catástrofe más costosa de la historia de EU. “Una inundación de este tipo en la California moderna superaría probablemente los daños de un terremoto de gran magnitud por un margen considerable”, concluyó el estudio.

