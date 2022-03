Almirante Ojeda no tiene que ver en el caso Iguala, asegura AMLO

Ciudad de México. Al precisar que el almirante secretario Rafael Ojeda no participó en las decisiones tomadas en la noche de Iguala, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo hoy que ese tipo de operativos se ordenan a nivel central y es muy difícil que el Presidente de la República no se entere.

—¿Declaró el Almirante Ojeda?

—No, porque pues el no tiene ningún involucramiento en este asunto. El Almirante Ojeda, y los malquerientes a nosotros quieren forzar porque el Almirante Ojeda estaba de jefe de zona naval en Acapulco. Lo que se debe de saber, sí se sabe, pero los adversarios quieren hacernos quedar mal a nosotros, incluso si pudieran echarnos la culpa de la desaparición de los jóvenes, lo harían.

“Saben de que son decisiones que se tomaron a nivel central y que la secretaría de Marina, como la secretaría de la Defensa tienen a organismos de inteligencia para tareas especiales.

“Está demostrado que los que participaron en lo del basurero, los marinos que están actuando, que aparecen en las tomas y quienes dieron las órdenes, pues estaban actuando desde oficinas centrales, desde aquí (Ciudad de México)”.

Dijo que no quiere polemizar más pero es un asunto interesante del cual los responsables ya están declarando porque, en efecto, en la madrugada llegan unas camionetas al basurero y empiezan a poner unos bultos, y ese mismo día, al poco tiempo, llega la comitiva encabezada por el procurador y creo que ese mismo día o al siguiente, es cuando se da a conocer o supuesta verdad histórica.

Pero tan es importante lo que estamos haciendo para conocer la verdad, de que todo ese material se ha obtenido en este tiempo en que nosotros estamos gobernando.

“Si hubiese ganado otro candidato, pues eso no se hubiese conocido. Es más, ya hubiesen cerrado el caso. Esto es para hablar en plata, con claridad, nosotros tenemos por convicción el compromiso de que se aclare“.

Subrayó entonces que la fiscalía especializada, no la General, tiene todo su apoyo y respaldo, y la instrucción de todos los servidores públicos es entregar toda la información disponible, asunto que está haciendo la secretaría de la Defensa y también en nuevos hallazgos ha contribuido , con documentos y otros datos.

—¿Esta investigación llega a Peña Nieto?

—Va a llegar hasta donde lo decida la fiscalía especial.

—En su experiencia, como comandante supremo de las fuerzas armadas, un almirante puede ejecutar una operación sin el conocimiento del Presidente de la República?

—Es muy difícil que no se entere el Presidente, más cuando es un asunto delicado . Yo les voy a poner un caso. Yo no me enteré del operativo que echaron a andar para detener al hijo de Guzman Loera; no me enteré antes porque se considera que son tareas que ya tienen las fuerzas armadas. Me enteré cuando se generó el conflicto, y ahí cómo era una situación mucho muy delicada, tomé la decisión de orar el operativo porque iban a haber muchos muertos, pero sí me enteré. Entonces, sí creo que los presidentes están enterados; siempre lo he dicho además.

“No es cierto eso de que el Presidente no sabía o qué el gobernador no sabía. Sí se sabe. No estoy culpando a nadie, pero eso hay que tomar eso en cuenta: una cosa es ser responsable pero no culpable”.

Reiteró que la fiscalía especial será la que tomará decisiones y resoluciones, y seguirá ayudando el GIEI un año más.

El compromiso es saber qué pasó realmente con los jóvenes.

