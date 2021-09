Álvarez-Buylla también participó en eventos que denunció, acusa científica

Ciudad de México.– María Elena Álvarez-Buylla Roces, directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), participó en foros y actividades financiadas con los recursos que, según ella misma, se dispersaron con poca claridad y que hoy son motivo de una denuncia de la Fiscalía General de la República contra 31 científicos y académicos de esa institución, dijo esta noche Gabriela Dutrénit, profesora de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco y coordinadora del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT) entre 2012 y 2014.

Dutrénit Bielous, quien tiene estudios de posgrado en Economía en la Universidad de la Habana y de Maestría en la misma especialidad por la Universidad Autónoma de México (UNAM), fue enfática al asegurar que al menos en dos de esos eventos hubo participación de la actual titular del Conacyt, dependencia que denunció ante un Ministerio Público posibles irregularidades del FCCyT.

Dutrénit, quien es una de los 31 científicos e investigadores a los que indaga la FGR por supuesta “delincuencia organizada, lavado de dinero, peculado y uso ilegal de atribuciones y facultades”, afirmó que las acusaciones en su contra y de sus colegas son parte de una persecución sin sentido.

Entrevistada en el programa “Los Periodistas“, que conducen Álvaro Delgado Gómez y Alejandro Páez Varela y que se transmite por SinEmbargo al Aire en la plataforma de YouTube, la también integrante del Sistema Nacional de Investigadores (SIN) en el nivel III y miembro regular de la Academia Mexicana de Ciencias, expuso que estuvo con Álvarez-Buylla Roces en al menos dos eventos del FCCyT, organización que hoy está envuelta en la polémica.

–¿La directora del Conacyt, Álvarez-Buylla, participó de alguna manera en alguna de las actividades de ustedes, y que se financiaron con estos recursos? –le cuestionó esta noche Páez Varela.

–Sin duda, sin duda. Me tocó participar, yo ya no era coordinadora, pero me tocó participar en varios eventos que se organizaron en las oficinas del Foro y fueron eventos organizados donde ella participó, eso es información pública –respondió la investigadora.

–Es decir, la directora del Conacyt, que es la que presenta la denuncia por 50 millones de pesos, ¿ella también formó parte de los eventos que se organizaron y que la FGR califica como delincuencia organizada? ¿Ella también formó parte de estos eventos? –preguntó Alejandro Páez.

–Sí, por lo menos durante el periodo que estuvo como directora, en los primeros seis meses, que fue cuando las relaciones eran todavía más o menos normales, dentro de la nueva normalidad. Ella participó, yo estuvo con ella al menos en un evento, si no es que en dos –aseguró Dutrénit Bielous.

La investigadora hizo estas afirmaciones a horas de que Álvarez-Buylla desconoció la acusación de la Fiscalía General de la República (FGR) contra 31 investigadores.

“No sé de qué me hablas. Yo no vine a apoyar el primer Gobierno de la Cuarta Transformación a acusar absolutamente a nadie”, expresó al ser cuestionada sobre el tema a su llegada a la inauguración del Centro de Desarrollo e Innovación Tecnológica Vallejo I.

“NO HUBO DESPILFARROS”

Dutrénit Bielous afirmo de que durante su gestión del Foro Consultivo, Científico y Tecnológico los recursos se utilizaron de manera adecuada.

“Yo sí afirmo que en mi periodo no hubo despilfarro de recursos, no hubo opulencia, se gastó los recursos en lo que había que gastarlo. Si ustedes vieran el informe mío del 2014, cuando terminé mi periodo, si ustedes vieran las actividades que se desarrollamos no creían que los recursos que obtuvimos fueron tantos”, dijo en entrevista para “Los Periodistas”.

La FGR acusa a servidores públicos del Conacyt de crear una empresa privada para después incorporarse a ella, con lo que habrían violado la Ley de Ciencia y Tecnología y la Ley Orgánica del propio Conacyt.

“Ellos mismos utilizaron recursos federales destinados a la investigación científica para favorecer a dicha empresa privada en su compra de muebles, vehículos, inmuebles, salarios y servicios directos”, argumentó ayer en un comunicado la dependencia liderada por Alejandro Gertz Manero.

Bielous consideró que ella y sus compañeros son víctimas de una persecución y calificó como un exceso que la FGR busque privarlos de la libertad en el Centro Federal de Readaptación Social de Almoloya de Juárez, Estado de México, una cárcel de máxima seguridad.

“Nosotros como víctimas, no podemos verlo de otra forma. Exactamente cuál es el meollo, no lo sé, no puedo entender esta magnitud tan exagerada de crimen organizado. Que nos revisen las cuentas, yo no tengo ningún problema, tengo la conciencia totalmente tranquila. Yo no tengo problema que revise mi cuenta, ¿pero tengo que hacerlo estando presa en un penal de alta seguridad? Es un exceso. Que metan presos a los que tienen que meter presos, que sí los hay y que no están en la cárcel”, sentenció.

La FGR anunció que volverá a solicitar órdenes de aprehensión contra los 31 científicos, académicos y exfuncionarios de Conacyt por delitos como operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, esto luego de que un Juez federal del Penal Federal de Almoloya le negó a la dependencia girar las órdenes.

